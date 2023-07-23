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В Адыгейской больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП девочек - РИА Новости, 23.07.2023
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22:26 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/devochki-1885844812.html
В Адыгейской больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП девочек
В Адыгейской больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП девочек - РИА Новости, 23.07.2023
В Адыгейской больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП девочек
Две девочки остаются в больнице в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести после ДТП с внедорожником в субботу в Майкопе, сообщила РИА Новости главврач... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:26
2023-07-23T22:26
происшествия
майкоп
республика адыгея
россия
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Две девочки остаются в больнице в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести после ДТП с внедорожником в субботу в Майкопе, сообщила РИА Новости главврач Адыгейской детской республиканской больницы Жанна Гуагова. В субботу днём в Майкопе водитель внедорожника потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. В правоохранительных органах сообщили о гибели девятилетнего мальчика. По данным прокуратуры республики, в аварии пострадали четверо детей и трое взрослых, включая тех, кто был в автомобиле. В телеграм-канале "112" появилась информация, что за рулём внедорожника находился судья Майкопского горсуда. По данным телеграм-канала, якобы, по словам водителя, у него отказали тормоза, судья врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляла группа детей, у РИА Новости нет подтверждения этих данных. "В настоящее время в детской больнице находятся двое детей из пострадавших в ДТП: девочка 7 лет находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии; девочка 12 лет находится в педиатрическом отделении №1, ее состояние средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что всё необходимое для лечения девочек есть, кровь не требуется. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы региона, двух других детей отпустили домой, их жизни ничего не угрожает. Пострадавшие будут оставаться под наблюдением врачей на амбулаторном лечении.
https://ria.ru/20230723/dtp-1885835468.html
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происшествия, майкоп, республика адыгея, россия
Происшествия, Майкоп, Республика Адыгея, Россия
В Адыгейской больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП девочек

Две девочки, пострадавшие в Адыгее в ДТП с внедорожником, находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВрач несет капельницу
Врач несет капельницу - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Врач несет капельницу. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Две девочки остаются в больнице в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести после ДТП с внедорожником в субботу в Майкопе, сообщила РИА Новости главврач Адыгейской детской республиканской больницы Жанна Гуагова.
В субботу днём в Майкопе водитель внедорожника потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. В правоохранительных органах сообщили о гибели девятилетнего мальчика. По данным прокуратуры республики, в аварии пострадали четверо детей и трое взрослых, включая тех, кто был в автомобиле. В телеграм-канале "112" появилась информация, что за рулём внедорожника находился судья Майкопского горсуда. По данным телеграм-канала, якобы, по словам водителя, у него отказали тормоза, судья врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляла группа детей, у РИА Новости нет подтверждения этих данных.
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"В настоящее время в детской больнице находятся двое детей из пострадавших в ДТП: девочка 7 лет находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии; девочка 12 лет находится в педиатрическом отделении №1, ее состояние средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всё необходимое для лечения девочек есть, кровь не требуется.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы региона, двух других детей отпустили домой, их жизни ничего не угрожает. Пострадавшие будут оставаться под наблюдением врачей на амбулаторном лечении.
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