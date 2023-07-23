В Адыгейской больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП девочек
Две девочки, пострадавшие в Адыгее в ДТП с внедорожником, находятся в тяжелом состоянии
Врач несет капельницу. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Две девочки остаются в больнице в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести после ДТП с внедорожником в субботу в Майкопе, сообщила РИА Новости главврач Адыгейской детской республиканской больницы Жанна Гуагова.
В субботу днём в Майкопе водитель внедорожника потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. В правоохранительных органах сообщили о гибели девятилетнего мальчика. По данным прокуратуры республики, в аварии пострадали четверо детей и трое взрослых, включая тех, кто был в автомобиле. В телеграм-канале "112" появилась информация, что за рулём внедорожника находился судья Майкопского горсуда. По данным телеграм-канала, якобы, по словам водителя, у него отказали тормоза, судья врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляла группа детей, у РИА Новости нет подтверждения этих данных.
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"В настоящее время в детской больнице находятся двое детей из пострадавших в ДТП: девочка 7 лет находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии; девочка 12 лет находится в педиатрическом отделении №1, ее состояние средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всё необходимое для лечения девочек есть, кровь не требуется.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы региона, двух других детей отпустили домой, их жизни ничего не угрожает. Пострадавшие будут оставаться под наблюдением врачей на амбулаторном лечении.