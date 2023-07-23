https://ria.ru/20230723/bundesver-1885824321.html

У бундесвера есть реальная проблема с безопасностью, пишут СМИ

У бундесвера есть реальная проблема с безопасностью, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023

У бундесвера есть реальная проблема с безопасностью, пишут СМИ

Немецкая военная контрразведка (MAD), являющаяся подразделением бундесвер, не справляется с количеством проверок личного состава немецкой армии в целях... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T18:19

2023-07-23T18:19

2023-07-23T18:19

в мире

борис писториус

германия

бундесвер германии

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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Немецкая военная контрразведка (MAD), являющаяся подразделением бундесвер, не справляется с количеством проверок личного состава немецкой армии в целях обнаружения врагов государства, сообщает издание Bild am Sonntag. "У бундесвера существует реальная проблема с безопасностью. Предотвращение угроз в собственных рядах не работает, так как контрразведка явно перегружена", – пишет издание со ссылкой на ответ минобороны на депутатский запрос. Согласно данным ведомства, по состоянию на конец мая на проверке у MAD находилось 69 687 из 253 тысяч личных дел сотрудников и военнослужащих бундесвера. Внутренняя проверка на предмет сотрудничества с иностранными спецслужбами по умолчанию относится к обязанностям контрразведки, отмечает издание, однако количество проверок не сокращается, а растет с каждым месяцем, подчеркивает Bild. Так, в апреле глава минобороны Борис Писториус называл цифру в 66 тысяч проверок. Издание отмечает, что проверка на три уровня доступа, в зависимости от которой сотрудник получает возможность работать с разными типами секретной информации, может длится свыше полутора лет, что снижает эффективность работы немецкой армии. Данные проверки также касаются соискателей, что, в свою очередь, затрудняет набор новых кадров.

https://ria.ru/20230717/bundesver-1884546478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, борис писториус, германия, бундесвер германии