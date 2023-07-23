У бундесвера есть реальная проблема с безопасностью, пишут СМИ
Bild am Sonntag: в контрразведке Германии наблюдается завал в проверке кадров бундесвера
Солдаты вооруженных сил Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Немецкая военная контрразведка (MAD), являющаяся подразделением бундесвер, не справляется с количеством проверок личного состава немецкой армии в целях обнаружения врагов государства, сообщает издание Bild am Sonntag.
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"У бундесвера существует реальная проблема с безопасностью. Предотвращение угроз в собственных рядах не работает, так как контрразведка явно перегружена", – пишет издание со ссылкой на ответ минобороны на депутатский запрос. Согласно данным ведомства, по состоянию на конец мая на проверке у MAD находилось 69 687 из 253 тысяч личных дел сотрудников и военнослужащих бундесвера.
Внутренняя проверка на предмет сотрудничества с иностранными спецслужбами по умолчанию относится к обязанностям контрразведки, отмечает издание, однако количество проверок не сокращается, а растет с каждым месяцем, подчеркивает Bild. Так, в апреле глава минобороны Борис Писториус называл цифру в 66 тысяч проверок.
Издание отмечает, что проверка на три уровня доступа, в зависимости от которой сотрудник получает возможность работать с разными типами секретной информации, может длится свыше полутора лет, что снижает эффективность работы немецкой армии. Данные проверки также касаются соискателей, что, в свою очередь, затрудняет набор новых кадров.