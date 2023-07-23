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У бундесвера есть реальная проблема с безопасностью, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
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18:19 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/bundesver-1885824321.html
У бундесвера есть реальная проблема с безопасностью, пишут СМИ
У бундесвера есть реальная проблема с безопасностью, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
У бундесвера есть реальная проблема с безопасностью, пишут СМИ
Немецкая военная контрразведка (MAD), являющаяся подразделением бундесвер, не справляется с количеством проверок личного состава немецкой армии в целях... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T18:19
2023-07-23T18:19
в мире
борис писториус
германия
бундесвер германии
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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Немецкая военная контрразведка (MAD), являющаяся подразделением бундесвер, не справляется с количеством проверок личного состава немецкой армии в целях обнаружения врагов государства, сообщает издание Bild am Sonntag. "У бундесвера существует реальная проблема с безопасностью. Предотвращение угроз в собственных рядах не работает, так как контрразведка явно перегружена", – пишет издание со ссылкой на ответ минобороны на депутатский запрос. Согласно данным ведомства, по состоянию на конец мая на проверке у MAD находилось 69 687 из 253 тысяч личных дел сотрудников и военнослужащих бундесвера. Внутренняя проверка на предмет сотрудничества с иностранными спецслужбами по умолчанию относится к обязанностям контрразведки, отмечает издание, однако количество проверок не сокращается, а растет с каждым месяцем, подчеркивает Bild. Так, в апреле глава минобороны Борис Писториус называл цифру в 66 тысяч проверок. Издание отмечает, что проверка на три уровня доступа, в зависимости от которой сотрудник получает возможность работать с разными типами секретной информации, может длится свыше полутора лет, что снижает эффективность работы немецкой армии. Данные проверки также касаются соискателей, что, в свою очередь, затрудняет набор новых кадров.
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в мире, борис писториус, германия, бундесвер германии
В мире, Борис Писториус, Германия, Бундесвер Германии
У бундесвера есть реальная проблема с безопасностью, пишут СМИ

Bild am Sonntag: в контрразведке Германии наблюдается завал в проверке кадров бундесвера

© Flickr / U.S. Army EuropeСолдаты вооруженных сил Германии
Солдаты вооруженных сил Германии - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Flickr / U.S. Army Europe
Солдаты вооруженных сил Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Немецкая военная контрразведка (MAD), являющаяся подразделением бундесвер, не справляется с количеством проверок личного состава немецкой армии в целях обнаружения врагов государства, сообщает издание Bild am Sonntag.
«
"У бундесвера существует реальная проблема с безопасностью. Предотвращение угроз в собственных рядах не работает, так как контрразведка явно перегружена", – пишет издание со ссылкой на ответ минобороны на депутатский запрос. Согласно данным ведомства, по состоянию на конец мая на проверке у MAD находилось 69 687 из 253 тысяч личных дел сотрудников и военнослужащих бундесвера.
Внутренняя проверка на предмет сотрудничества с иностранными спецслужбами по умолчанию относится к обязанностям контрразведки, отмечает издание, однако количество проверок не сокращается, а растет с каждым месяцем, подчеркивает Bild. Так, в апреле глава минобороны Борис Писториус называл цифру в 66 тысяч проверок.
Издание отмечает, что проверка на три уровня доступа, в зависимости от которой сотрудник получает возможность работать с разными типами секретной информации, может длится свыше полутора лет, что снижает эффективность работы немецкой армии. Данные проверки также касаются соискателей, что, в свою очередь, затрудняет набор новых кадров.
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В миреБорис ПисториусГерманияБундесвер Германии
 
 
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