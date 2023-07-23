https://ria.ru/20230723/bradley-1885801225.html

В США указали, каким оружием Россия наносит значительные удары по Bradley

В США указали, каким оружием Россия наносит значительные удары по Bradley - РИА Новости, 23.07.2023

В США указали, каким оружием Россия наносит значительные удары по Bradley

Российская армия использует противотанковые ракеты "Вихнрь-1" для уничтожения западных бронемашин Bradley с динамической защитой, пишет американский журнал... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:54

2023-07-23T14:54

2023-07-23T15:17

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россия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российская армия использует противотанковые ракеты "Вихнрь-1" для уничтожения западных бронемашин Bradley с динамической защитой, пишет американский журнал Military Watch."Украинцы пытались компенсировать весьма ограниченную защиту Bradley от противотанковых снарядов с помощью советской динамической защиты, хотя современные российские противотанковые ракеты, такие как "Вихрь-1", наносящие значительный удар по украинской бронетехнике, были разработаны специально для борьбы с этим", — указали в статье.Как отметили журналисты, несмотря на заявления Пентагона о том, что бронемашины Bradley дадут ВСУ преимущество в бою против российской армии, западная бронетехника все равно сжигается с помощью ракет "Вихрь-1", хоть украинцы и пытаются сделать их броню сильнее.Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении десяти бронемашин Bradley на Запорожском и Южнодонецком направлениях.

https://ria.ru/20230723/strategiya-1885791436.html

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в мире, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, m2 bradley, украина