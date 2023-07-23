Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, какой ущерб могут причинить ВСУ старые боеприпасы союзников - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 23.07.2023 (обновлено: 16:38 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/boepripasy-1885807191.html
СМИ рассказали, какой ущерб могут причинить ВСУ старые боеприпасы союзников
СМИ рассказали, какой ущерб могут причинить ВСУ старые боеприпасы союзников - РИА Новости, 23.07.2023
СМИ рассказали, какой ущерб могут причинить ВСУ старые боеприпасы союзников
Старые снаряды и ракеты, поставляемые союзниками Украине, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить бойцов ВСУ, следует из статьи газеты New York... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:45
2023-07-23T16:38
украина
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
россия
киев
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec251ae17dbb0386d8615737c34c7c3.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Старые снаряды и ракеты, поставляемые союзниками Украине, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить бойцов ВСУ, следует из статьи газеты New York Times. Как пишет газета, отправляемые из союзных стран боеприпасы находятся в дефиците. При этом союзники поставляют разные снаряды, точность стрельбы которых может значительно отличаться. Это приводит к тому, что украинская артиллерия вынуждена использовать еще больше боеприпасов для поражения целей. Кроме того, также присланные старые снаряды и ракеты в некоторых случаях способны повредить украинскую технику и даже ранить бойцов. "Сейчас это очень большая проблема", - посетовал один из командиров украинского батальона. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230721/boepripasy-1885576855.html
https://ria.ru/20230723/kontrnastuplenie-1885781400.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b5dd5b2d4a204912a36a24ea973d1dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, россия, киев
Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине
СМИ рассказали, какой ущерб могут причинить ВСУ старые боеприпасы союзников

NYT: старые боеприпасы, поставляемые для ВСУ, могут повреждать их технику и ранить бойцов

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Старые снаряды и ракеты, поставляемые союзниками Украине, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить бойцов ВСУ, следует из статьи газеты New York Times.
Как пишет газета, отправляемые из союзных стран боеприпасы находятся в дефиците. При этом союзники поставляют разные снаряды, точность стрельбы которых может значительно отличаться. Это приводит к тому, что украинская артиллерия вынуждена использовать еще больше боеприпасов для поражения целей. Кроме того, также присланные старые снаряды и ракеты в некоторых случаях способны повредить украинскую технику и даже ранить бойцов.
Заседание Совета Безопасности ООН. 21 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН
21 июля, 18:10
«
"Сейчас это очень большая проблема", - посетовал один из командиров украинского батальона.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Росси Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Путин заявил о провале контрнаступления Киева
11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала