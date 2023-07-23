https://ria.ru/20230723/boepripasy-1885807191.html
СМИ рассказали, какой ущерб могут причинить ВСУ старые боеприпасы союзников
СМИ рассказали, какой ущерб могут причинить ВСУ старые боеприпасы союзников - РИА Новости, 23.07.2023
СМИ рассказали, какой ущерб могут причинить ВСУ старые боеприпасы союзников
Старые снаряды и ракеты, поставляемые союзниками Украине, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить бойцов ВСУ, следует из статьи газеты New York... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:45
2023-07-23T15:45
2023-07-23T16:38
украина
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
россия
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Старые снаряды и ракеты, поставляемые союзниками Украине, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить бойцов ВСУ, следует из статьи газеты New York Times. Как пишет газета, отправляемые из союзных стран боеприпасы находятся в дефиците. При этом союзники поставляют разные снаряды, точность стрельбы которых может значительно отличаться. Это приводит к тому, что украинская артиллерия вынуждена использовать еще больше боеприпасов для поражения целей. Кроме того, также присланные старые снаряды и ракеты в некоторых случаях способны повредить украинскую технику и даже ранить бойцов. "Сейчас это очень большая проблема", - посетовал один из командиров украинского батальона. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230721/boepripasy-1885576855.html
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украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, россия, киев
Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине
СМИ рассказали, какой ущерб могут причинить ВСУ старые боеприпасы союзников
NYT: старые боеприпасы, поставляемые для ВСУ, могут повреждать их технику и ранить бойцов