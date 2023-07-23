https://ria.ru/20230723/blinken-1885823355.html

Блинкен не считает санкции помехой для контактов с военным руководством КНР

Блинкен не считает санкции помехой для контактов с военным руководством КНР - РИА Новости, 23.07.2023

Блинкен не считает санкции помехой для контактов с военным руководством КНР

США считают, что санкции в отношении военного руководства КНР не препятствуют проведению контактов между странами по линии оборонных ведомств, а решение Пекина... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T18:12

2023-07-23T18:12

2023-07-23T18:12

в мире

китай

сша

пекин

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США считают, что санкции в отношении военного руководства КНР не препятствуют проведению контактов между странами по линии оборонных ведомств, а решение Пекина не поддерживать их является политическим, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN."Данные санкции не мешают министру (обороны КНР - ред.) взаимодействовать с нами или нам - взаимодействовать с ним", - сказал Блинкен, добавив, что речь на деле идет о "по сути, политическом решении со стороны Пекина". По словам госсекретаря, США "дали четко понять, что считают важным поддерживать такого рода контакты между военными во избежание любых просчетов и неверных интерпретаций в отношении действий друг друга". "Посмотрим, что предпримет Китай в данной связи", - добавил глава американской дипломатии.

https://ria.ru/20230719/otnosheniya-1885171914.html

китай

сша

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен