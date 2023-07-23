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Блинкен не считает санкции помехой для контактов с военным руководством КНР - РИА Новости, 23.07.2023
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18:12 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/blinken-1885823355.html
Блинкен не считает санкции помехой для контактов с военным руководством КНР
Блинкен не считает санкции помехой для контактов с военным руководством КНР - РИА Новости, 23.07.2023
Блинкен не считает санкции помехой для контактов с военным руководством КНР
США считают, что санкции в отношении военного руководства КНР не препятствуют проведению контактов между странами по линии оборонных ведомств, а решение Пекина... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T18:12
2023-07-23T18:12
в мире
китай
сша
пекин
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США считают, что санкции в отношении военного руководства КНР не препятствуют проведению контактов между странами по линии оборонных ведомств, а решение Пекина не поддерживать их является политическим, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN."Данные санкции не мешают министру (обороны КНР - ред.) взаимодействовать с нами или нам - взаимодействовать с ним", - сказал Блинкен, добавив, что речь на деле идет о "по сути, политическом решении со стороны Пекина". По словам госсекретаря, США "дали четко понять, что считают важным поддерживать такого рода контакты между военными во избежание любых просчетов и неверных интерпретаций в отношении действий друг друга". "Посмотрим, что предпримет Китай в данной связи", - добавил глава американской дипломатии.
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китай
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в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен
Блинкен не считает санкции помехой для контактов с военным руководством КНР

Блинкен: США не считают санкции препятствием для контактов с военным командованием Китая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США считают, что санкции в отношении военного руководства КНР не препятствуют проведению контактов между странами по линии оборонных ведомств, а решение Пекина не поддерживать их является политическим, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«
"Данные санкции не мешают министру (обороны КНР - ред.) взаимодействовать с нами или нам - взаимодействовать с ним", - сказал Блинкен, добавив, что речь на деле идет о "по сути, политическом решении со стороны Пекина".
По словам госсекретаря, США "дали четко понять, что считают важным поддерживать такого рода контакты между военными во избежание любых просчетов и неверных интерпретаций в отношении действий друг друга".
«
"Посмотрим, что предпримет Китай в данной связи", - добавил глава американской дипломатии.
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В миреКитайСШАПекинЭнтони Блинкен
 
 
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