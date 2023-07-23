https://ria.ru/20230723/bezhenka-1885759281.html

Одна надпись на русском в Праге повергла в шок беженку с Украины

Одна надпись на русском в Праге повергла в шок беженку с Украины - РИА Новости, 23.07.2023

Одна надпись на русском в Праге повергла в шок беженку с Украины

Русскоязычные надписи и советская символика на одной из станций пражского метро вызвали возмущение у беженки с Украины, призвавшей местные власти убрать их,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T04:12

2023-07-23T04:12

2023-07-23T10:32

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Русскоязычные надписи и советская символика на одной из станций пражского метро вызвали возмущение у беженки с Украины, призвавшей местные власти убрать их, пишет газета Lidovky.Как отмечает издание, одну из самых загруженных станций городского метро "Андел" украшают серп и молот, флаг Советского Союза, а также надписи на русском о советско-чехословацкой дружбе. И если местные жители не обращают на это внимание, то гостей Праги "они зачастую выводят из себя".Так, свое возмущение выразила 35-летняя украинка Ольга, которая несколько месяцев назад вместе с дочерью приехала в Прагу из Одессы. "Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке. Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России", — возмутилась женщина, задавшись вопросом, почему местные власти не уберут символику на станции "подальше от глаз детей".В пражском транспортном предприятии заявили Lidovky, что надписи являются неотъемлемой частью интерьера станции. "Они отражают часть истории не только пражского метро, но и самой Праги и Чешской Республики как таковой. <…> Мы не сторонники культуры остракизма", — объяснила пресс-секретарь предприятия Анета Ржегкова.При этом аналогичный ответ дала и мэрия Праги, где тоже сослались на исторический контекст станции. Однако ряд бывших и действующих политиков высказываются за демонтаж нынешнего оформления "Андел", среди них оказался и депутат Ондржей Коларж, который, будучи главой округа Прага 6, поручил демонтировать памятник маршалу Коневу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230713/otpusk-1883880332.html

https://ria.ru/20230719/polsha-1885031455.html

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в мире, прага, украина, одесса