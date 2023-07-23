В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров
Греческий экс-министр призвал попросить у России самолеты Бе-200 для тушения пожаров
© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех | Перейти в медиабанкРоссийский самолет-амфибия Бе-200 тушит лесной пожар
Российский самолет-амфибия Бе-200 тушит лесной пожар. Архивное фото
АФИНЫ, 23 июл — РИА Новости. Пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, заявил экс-министр обороны страны Панос Камменос.
«
"Без "Бериева" ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…" — написал он в Twitter.
Греческие СМИ в последние дни вспоминают российских пожарных. В статье на сайте olimpia.gr отмечается, что проправительственные телеканалы ANT1 и Skai восхваляли "русского гиганта" Бериева-200 летом 2021 года. Однако всего спустя год из-за спецоперации на Украине мнение у местных властей поменялось. Новый министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис стал утверждать, что "Бериев" бесполезен при пожарах в Греции, а его аренда в связи с ситуацией на Украине не может продолжаться.
"Скажу свое личное мнение, так как хочу быть смелым в том, что говорю: эти самолеты не для Средиземноморья. По существу, речь идет о русских степях. Нам и греческому рельефу нужен другой тип самолетов. Я, честно говоря, с облегчением отмечаю, что у нас его не будет для усиления воздушных средств", — заявил тогда Стилианидис в эфире радиостанции Skai.
Камменос был министром национальной обороны Греции в 2015-2019 годах и выступал за хорошие отношения как с Россией, так и с Америкой. При этом он предлагал предоставить США новые военные базы. Некоторые подписчики поддержали его, заметив, однако, что американцы не позволят попросить у России помощь. Но большая часть раскритиковала экс-министра, утверждая, что российские самолеты мало помогали в подобных ситуациях. Однако Бе-200 прекрасно показали себя при тушении лесных пожаров в Греции в 2021 году, что признавали и местные специалисты.
Пожары на Родосе не могут потушить со вторника. Из центральной части острова огонь дошел до юго-восточного побережья. Власти вывезли в безопасные места 19 тысяч человек, включая туристов. По данным полиции, это крупнейшая эвакуация при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции.