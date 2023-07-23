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В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров - РИА Новости, 24.07.2023
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18:28 23.07.2023 (обновлено: 00:06 24.07.2023)
https://ria.ru/20230723/be-200-1885824944.html
В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров
В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров - РИА Новости, 24.07.2023
В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров
Пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, заявил экс-министр обороны страны Панос Камменос. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-23T18:28
2023-07-24T00:06
в мире
греция
россия
украина
панос камменоса
христос стилианидис
бе-200
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АФИНЫ, 23 июл — РИА Новости. Пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, заявил экс-министр обороны страны Панос Камменос.&quot;Без &quot;Бериева&quot; ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…&quot; — написал он в Twitter.Греческие СМИ в последние дни вспоминают российских пожарных. В статье на сайте olimpia.gr отмечается, что проправительственные телеканалы ANT1 и Skai восхваляли "русского гиганта" Бериева-200 летом 2021 года. Однако всего спустя год из-за спецоперации на Украине мнение у местных властей поменялось. Новый министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис стал утверждать, что "Бериев" бесполезен при пожарах в Греции, а его аренда в связи с ситуацией на Украине не может продолжаться. "Скажу свое личное мнение, так как хочу быть смелым в том, что говорю: эти самолеты не для Средиземноморья. По существу, речь идет о русских степях. Нам и греческому рельефу нужен другой тип самолетов. Я, честно говоря, с облегчением отмечаю, что у нас его не будет для усиления воздушных средств", — заявил тогда Стилианидис в эфире радиостанции Skai.Камменос был министром национальной обороны Греции в 2015-2019 годах и выступал за хорошие отношения как с Россией, так и с Америкой. При этом он предлагал предоставить США новые военные базы. Некоторые подписчики поддержали его, заметив, однако, что американцы не позволят попросить у России помощь. Но большая часть раскритиковала экс-министра, утверждая, что российские самолеты мало помогали в подобных ситуациях. Однако Бе-200 прекрасно показали себя при тушении лесных пожаров в Греции в 2021 году, что признавали и местные специалисты.Пожары на Родосе не могут потушить со вторника. Из центральной части острова огонь дошел до юго-восточного побережья. Власти вывезли в безопасные места 19 тысяч человек, включая туристов. По данным полиции, это крупнейшая эвакуация при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции.
https://ria.ru/20230708/greece-1882953932.html
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в мире, греция, россия, украина, панос камменоса, христос стилианидис, бе-200
В мире, Греция, Россия, Украина, Панос Камменоса, Христос Стилианидис, Бе-200
В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров

Греческий экс-министр призвал попросить у России самолеты Бе-200 для тушения пожаров

© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех | Перейти в медиабанкРоссийский самолет-амфибия Бе-200 тушит лесной пожар
Российский самолет-амфибия Бе-200 тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех
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Российский самолет-амфибия Бе-200 тушит лесной пожар. Архивное фото
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АФИНЫ, 23 июл — РИА Новости. Пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, заявил экс-министр обороны страны Панос Камменос.
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"Без "Бериева" ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…" — написал он в Twitter.

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8 июля, 12:15
Греческие СМИ в последние дни вспоминают российских пожарных. В статье на сайте olimpia.gr отмечается, что проправительственные телеканалы ANT1 и Skai восхваляли "русского гиганта" Бериева-200 летом 2021 года. Однако всего спустя год из-за спецоперации на Украине мнение у местных властей поменялось. Новый министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис стал утверждать, что "Бериев" бесполезен при пожарах в Греции, а его аренда в связи с ситуацией на Украине не может продолжаться.
"Скажу свое личное мнение, так как хочу быть смелым в том, что говорю: эти самолеты не для Средиземноморья. По существу, речь идет о русских степях. Нам и греческому рельефу нужен другой тип самолетов. Я, честно говоря, с облегчением отмечаю, что у нас его не будет для усиления воздушных средств", — заявил тогда Стилианидис в эфире радиостанции Skai.
Камменос был министром национальной обороны Греции в 2015-2019 годах и выступал за хорошие отношения как с Россией, так и с Америкой. При этом он предлагал предоставить США новые военные базы. Некоторые подписчики поддержали его, заметив, однако, что американцы не позволят попросить у России помощь. Но большая часть раскритиковала экс-министра, утверждая, что российские самолеты мало помогали в подобных ситуациях. Однако Бе-200 прекрасно показали себя при тушении лесных пожаров в Греции в 2021 году, что признавали и местные специалисты.
Пожары на Родосе не могут потушить со вторника. Из центральной части острова огонь дошел до юго-восточного побережья. Власти вывезли в безопасные места 19 тысяч человек, включая туристов. По данным полиции, это крупнейшая эвакуация при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции.
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