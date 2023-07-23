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Финская аутлет-деревня обанкротилась из-за отсутствия россиян - РИА Новости, 23.07.2023
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06:10 23.07.2023 (обновлено: 06:11 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/autlet-1885761947.html
Финская аутлет-деревня обанкротилась из-за отсутствия россиян
Финская аутлет-деревня обанкротилась из-за отсутствия россиян - РИА Новости, 23.07.2023
Финская аутлет-деревня обанкротилась из-за отсутствия россиян
Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в "призрак" из-за отсутствия гостей из России, пишет газета Ilta-Sanomat. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T06:10
2023-07-23T06:11
финляндия
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в мире
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в "призрак" из-за отсутствия гостей из России, пишет газета Ilta-Sanomat.Сначала на количестве россиян сказалась пандемия коронавируса, и затем — спецоперация на Украине, в результате чего положение компаний, представленных в аутлет-деревне, ухудшилось. Осенью прошлого года финские власти окончательно закрыли границу для российских туристов, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.Как отметил менеджер по недвижимости Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года, ситуация печальная не только для акционеров, но и для местного муниципалитета". "Положение затруднительное. Отсутствие русских клиентов — смертельный удар", - подчеркнул он.Ужесточение правил въездаВ сентябре прошлого года власти Финляндии запретили въезд в страну туристам из России. Кроме того, владение недвижимостью перестало быть основанием для получения визы.На прошлой неделе Финляндия запретила въезд россиян по шенгенской краткосрочной визе с целью туризма, в том числе для транзита в другие страны ЕС.Транзит в страны ЕС с целью туризма через Финляндию закрыт для обладателей любых шенгенских краткосрочных туристических виз, вне зависимости от срока давности их получения или периода их действия, сообщили РИА Новости в МИД Финляндии.Однако транзит через Финляндию в страны, не входящие в ЕС, разрешен в случае "незамедлительного перемещения в аэропорт к вылету рейса", добавили в ведомстве.Ограничения не вводилисьОграничения на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось, отказы во въезде носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки, рассказали в мае РИА Новости в посольстве России."Утверждения финских журналистов о том, что Россия якобы "прекратила выдачу гражданам ЕС долгосрочных многократных виз, кроме деловых", а "выдача культурных или журналистских виз практически заморожена" не соответствуют действительности. Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий. В 2022-2023 гг. было выдано более 2 тысяч многократных виз, включая туристические", – подчеркнули в посольстве. Российские визы оформляются в прежнем режиме.
https://ria.ru/20230719/genkonsulstvo-1885106266.html
https://ria.ru/20230713/derzost-1883942784.html
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финляндия, россия, украина, евросоюз, в мире
Финляндия, Россия, Украина, Евросоюз, В мире
Финская аутлет-деревня обанкротилась из-за отсутствия россиян

Itla-Sanomat: финская аутлет-деревня Zsar обанкротилась после закрытия границ для россиян

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в "призрак" из-за отсутствия гостей из России, пишет газета Ilta-Sanomat.
Сначала на количестве россиян сказалась пандемия коронавируса, и затем — спецоперация на Украине, в результате чего положение компаний, представленных в аутлет-деревне, ухудшилось. Осенью прошлого года финские власти окончательно закрыли границу для российских туристов, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.
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Как отметил менеджер по недвижимости Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года, ситуация печальная не только для акционеров, но и для местного муниципалитета". "Положение затруднительное. Отсутствие русских клиентов — смертельный удар", - подчеркнул он.

Ужесточение правил въезда

В сентябре прошлого года власти Финляндии запретили въезд в страну туристам из России. Кроме того, владение недвижимостью перестало быть основанием для получения визы.
На прошлой неделе Финляндия запретила въезд россиян по шенгенской краткосрочной визе с целью туризма, в том числе для транзита в другие страны ЕС.
Транзит в страны ЕС с целью туризма через Финляндию закрыт для обладателей любых шенгенских краткосрочных туристических виз, вне зависимости от срока давности их получения или периода их действия, сообщили РИА Новости в МИД Финляндии.
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Однако транзит через Финляндию в страны, не входящие в ЕС, разрешен в случае "незамедлительного перемещения в аэропорт к вылету рейса", добавили в ведомстве.

Ограничения не вводились

Ограничения на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось, отказы во въезде носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки, рассказали в мае РИА Новости в посольстве России.
"Утверждения финских журналистов о том, что Россия якобы "прекратила выдачу гражданам ЕС долгосрочных многократных виз, кроме деловых", а "выдача культурных или журналистских виз практически заморожена" не соответствуют действительности. Консульские учреждения России в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий. В 2022-2023 гг. было выдано более 2 тысяч многократных виз, включая туристические", – подчеркнули в посольстве. Российские визы оформляются в прежнем режиме.
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