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ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении
ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.07.2023
ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении
На запорожском направлении российские войска отразили две атаки противника и уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:19
2023-07-23T11:19
2023-07-23T11:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска отразили две атаки противника и уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны РФ. "На запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении