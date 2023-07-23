https://ria.ru/20230723/ataki-1885779815.html

ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении

ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.07.2023

ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении

На запорожском направлении российские войска отразили две атаки противника и уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:19

2023-07-23T11:19

2023-07-23T11:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885426165_573:156:3072:1562_1920x0_80_0_0_a42f0f35b20b249bc8e6d31a193b3dbb.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска отразили две атаки противника и уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны РФ. "На запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф