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ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/ataki-1885779815.html
ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении
ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.07.2023
ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении
На запорожском направлении российские войска отразили две атаки противника и уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:19
2023-07-23T11:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска отразили две атаки противника и уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны РФ. "На запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России отразили две атаки противника на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска отразили две атаки противника и уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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