https://ria.ru/20230723/ataki-1885760158.html

Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях

Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях - РИА Новости, 23.07.2023

Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях

Бойцы группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T05:02

2023-07-23T05:02

2023-07-23T08:28

специальная военная операция на украине

вадим астафьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. Огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях", — уточнил он.Выдвижение ВСУ своевременно вскрыла разведка, благодаря чему бронетехнику врага уничтожили еще до начала самой атаки.Армейская авиация группировки и расчет противотанкового ракетного комплекса, мотострелков 3-го армейского корпуса поразили три танка противника в районах населенных пунктов Богдановка и Клещи. Артиллерия "Южной" группировки при контрбатарейной борьбе уничтожила гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет в районе Верхнекаменского, а в районе Измайловки — 152-миллиметровое орудие 2А65 "Мста-Б", добавил Астафьев.

https://ria.ru/20230723/miny-1885758336.html

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вадим астафьев, вооруженные силы украины