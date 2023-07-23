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Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях - РИА Новости, 23.07.2023
Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Бойцы группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T05:02
2023-07-23T05:02
2023-07-23T08:28
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. Огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях", — уточнил он.Выдвижение ВСУ своевременно вскрыла разведка, благодаря чему бронетехнику врага уничтожили еще до начала самой атаки.Армейская авиация группировки и расчет противотанкового ракетного комплекса, мотострелков 3-го армейского корпуса поразили три танка противника в районах населенных пунктов Богдановка и Клещи. Артиллерия "Южной" группировки при контрбатарейной борьбе уничтожила гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет в районе Верхнекаменского, а в районе Измайловки — 152-миллиметровое орудие 2А65 "Мста-Б", добавил Астафьев.
https://ria.ru/20230723/miny-1885758336.html
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вадим астафьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Подразделения группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на четырех направлениях
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ
на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. Огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях", — уточнил он.
Выдвижение ВСУ своевременно вскрыла разведка, благодаря чему бронетехнику врага уничтожили еще до начала самой атаки.
Армейская авиация группировки и расчет противотанкового ракетного комплекса, мотострелков 3-го армейского корпуса поразили три танка противника в районах населенных пунктов Богдановка и Клещи.
Артиллерия "Южной" группировки при контрбатарейной борьбе уничтожила гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет в районе Верхнекаменского, а в районе Измайловки — 152-миллиметровое орудие 2А65 "Мста-Б", добавил Астафьев.
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