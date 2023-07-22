ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков: ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по селу Журавлевка
Автомобиль войск Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
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"Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 21 июля: в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО", — написал он.
Кассетные снаряды при взрыве выбрасывают боеприпасы меньшего размера, особенность которых заключается в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до четырнадцати процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Кроме того, украинские боевики обстреляли Журавлевку из гранатомета, сделав десять выстрелов, и нанесли удар дроном-камикадзе, добавил Гладков.
По селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела, а также сбросили с беспилотника одно взрывное устройство.
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"Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", — уточнил глава региона.
В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.