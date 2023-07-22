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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 22.07.2023 (обновлено: 14:15 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zhuravlevka-1885658915.html
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2023
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:39
2023-07-22T14:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.&quot;Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 21 июля: в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО&quot;, — написал он.Кроме того, украинские боевики обстреляли Журавлевку из гранатомета, сделав десять выстрелов, и нанесли удар дроном-камикадзе, добавил Гладков.По селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела, а также сбросили с беспилотника одно взрывное устройство."Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", — уточнил глава региона.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230720/vsu-1885282546.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по селу Журавлевка

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль войск Росгвардии
Автомобиль войск Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«

"Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 21 июля: в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО", — написал он.

Кассетные снаряды при взрыве выбрасывают боеприпасы меньшего размера, особенность которых заключается в том, что они не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до четырнадцати процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

Кроме того, украинские боевики обстреляли Журавлевку из гранатомета, сделав десять выстрелов, и нанесли удар дроном-камикадзе, добавил Гладков.
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По селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела, а также сбросили с беспилотника одно взрывное устройство.
«
"Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", — уточнил глава региона.
В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
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