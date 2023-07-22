https://ria.ru/20230722/zhuravlevka-1885658915.html

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2023

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:39

2023-07-22T11:39

2023-07-22T14:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871601334_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2db53dfac64b41d38502fd856055ba8.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале."Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 21 июля: в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО", — написал он.Кроме того, украинские боевики обстреляли Журавлевку из гранатомета, сделав десять выстрелов, и нанесли удар дроном-камикадзе, добавил Гладков.По селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела, а также сбросили с беспилотника одно взрывное устройство."Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", — уточнил глава региона.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230720/vsu-1885282546.html

https://ria.ru/20230721/napadenie-1885584641.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область