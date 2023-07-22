https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885740889.html

В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева

В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023

В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева

В ООН сожалеют в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и выражают соболезнования его семье, друзьям и коллегам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-22T21:37

2023-07-22T21:37

2023-07-23T09:21

в мире

киев

ростислав журавлев

оон

обстрел группы журналистов в зоне сво

стефан дюжаррик

умер военкор ростислав журавлев

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ООН, 22 июл — РИА Новости. В ООН сожалеют в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и выражают соболезнования его семье, друзьям и коллегам, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам", — сказал он.Ранее в ООН выражали беспокойство после появления информации о том, что Киев начал применять американские кассетные боеприпасы.Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в субботу при украинском обстреле в зоне спецоперации. Журналист получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации.Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной степени тяжести получили четыре сотрудника СМИ, в том числе фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Также пострадали журналисты "Известий".По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885716665.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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в мире, киев, ростислав журавлев, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво, стефан дюжаррик, умер военкор ростислав журавлев