https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885740889.html
В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева
В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023
В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева
В ООН сожалеют в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и выражают соболезнования его семье, друзьям и коллегам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-22T21:37
2023-07-22T21:37
2023-07-23T09:21
в мире
киев
ростислав журавлев
оон
обстрел группы журналистов в зоне сво
стефан дюжаррик
умер военкор ростислав журавлев
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ООН, 22 июл — РИА Новости. В ООН сожалеют в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и выражают соболезнования его семье, друзьям и коллегам, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам", — сказал он.Ранее в ООН выражали беспокойство после появления информации о том, что Киев начал применять американские кассетные боеприпасы.Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в субботу при украинском обстреле в зоне спецоперации. Журналист получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации.Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной степени тяжести получили четыре сотрудника СМИ, в том числе фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Также пострадали журналисты "Известий".По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885716665.html
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в мире, киев, ростислав журавлев, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво, стефан дюжаррик, умер военкор ростислав журавлев
В мире, Киев, Ростислав Журавлев, ООН, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Стефан Дюжаррик, Умер военкор Ростислав Журавлев
В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева
В офисе Гутерреша сожалеют о гибели военкора Журавлева и выражают соболезнования его семье
ООН, 22 июл — РИА Новости. В ООН сожалеют в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и выражают соболезнования его семье, друзьям и коллегам, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«
"Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам", — сказал он.
Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве
Ранее в ООН выражали беспокойство после появления информации о том, что Киев
начал применять американские кассетные боеприпасы.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в субботу при украинском обстреле в зоне спецоперации. Журналист получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной степени тяжести получили четыре сотрудника СМИ, в том числе фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Также пострадали журналисты "Известий".
По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.
Памяти Ростислава Журавлева