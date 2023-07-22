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Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей - РИА Новости, 22.07.2023
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17:40 22.07.2023 (обновлено: 17:42 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885713056.html
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей - РИА Новости, 22.07.2023
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб во время обстрела в Запорожской области. ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами.
2023-07-22T17:40
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видео
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
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Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область.
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Наталья Макарова
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб во время обстрела в Запорожской области. ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область.
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видео, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, видео
Видео, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб во время обстрела в Запорожской области. ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами.
2023-07-22T17:40
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Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей

Читать ria.ru в
Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб во время обстрела в Запорожской области. ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами.
Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область.
 
ВидеоРостислав ЖуравлевУмер военкор Ростислав Журавлев
 
 
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