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Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей

Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей - РИА Новости, 22.07.2023

Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей

Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб во время обстрела в Запорожской области. ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами.

2023-07-22T17:40

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видео

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

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Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб во время обстрела в Запорожской области. ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. 2023-07-22T17:40 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

видео, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, видео