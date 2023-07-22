https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885693627.html

Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы

Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы - РИА Новости, 22.07.2023

Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы

США переступают все моральные границы, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:03

2023-07-22T16:03

2023-07-22T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

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ростислав журавлев

оон

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ООН, 22 июл - РИА Новости. США переступают все моральные границы, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева от кассетного боеприпаса."Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные "красные линии" в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим", - указал Полянский."Похоже, что истеблишмент США может только поучать других", - добавил он.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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