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Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы - РИА Новости, 22.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 22.07.2023 (обновлено: 17:06 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885693627.html
Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы
Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы - РИА Новости, 22.07.2023
Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы
США переступают все моральные границы, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:03
2023-07-22T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дмитрий полянский
ростислав журавлев
оон
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ООН, 22 июл - РИА Новости. США переступают все моральные границы, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева от кассетного боеприпаса."Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные "красные линии" в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим", - указал Полянский."Похоже, что истеблишмент США может только поучать других", - добавил он.
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий полянский, ростислав журавлев, оон, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, Ростислав Журавлев, ООН, Умер военкор Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы

Постпредство при ООН об убийстве военкора Журавлева: США переступили все моральные границы

© Фото : Нежурка/TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : Нежурка/Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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ООН, 22 июл - РИА Новости. США переступают все моральные границы, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева от кассетного боеприпаса.
«
"Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные "красные линии" в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим", - указал Полянский.
«
"Похоже, что истеблишмент США может только поучать других", - добавил он.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти Ростислава Журавлева
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДмитрий ПолянскийРостислав ЖуравлевООНУмер военкор Ростислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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