https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885693627.html
Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы
Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы - РИА Новости, 22.07.2023
Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы
США переступают все моральные границы, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:03
2023-07-22T16:03
2023-07-22T17:06
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ростислав журавлев
оон
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ООН, 22 июл - РИА Новости. США переступают все моральные границы, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева от кассетного боеприпаса."Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные "красные линии" в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим", - указал Полянский."Похоже, что истеблишмент США может только поучать других", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы
Постпредство при ООН об убийстве военкора Журавлева: США переступили все моральные границы