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В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО - РИА Новости, 22.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 22.07.2023 (обновлено: 18:59 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885681756.html
В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО
В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО - РИА Новости, 22.07.2023
В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев умер при эвакуации от ранений, полученных от украинского кассетного боеприпаса, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:54
2023-07-22T18:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
медиа - общество
риа новости
умер военкор ростислав журавлев
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев умер при эвакуации от ранений, полученных от украинского кассетного боеприпаса, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, сегодня около 12.00 подразделения украинских войск нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости. При этом ранения получили четыре человека, которых оперативно переместили в полевые медучреждения. Тем не менее, во время эвакуации Журавлев умер от ранений, полученных при взрыве кассетного суббоеприпаса. В Минобороны добавили, что остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сейчас им оказывают медицинскую помощь.Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для нанесения ударов по населенным пунктам в Запорожской области.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, медиа - общество, риа новости, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Медиа - Общество, РИА Новости, Умер военкор Ростислав Журавлев, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО

Минобороны: военкор РИА Новости Журавлев погиб при обстреле кассетными боеприпасами ВСУ

© Фото : Нежурка/TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : Нежурка/Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев умер при эвакуации от ранений, полученных от украинского кассетного боеприпаса, сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, сегодня около 12.00 подразделения украинских войск нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости. При этом ранения получили четыре человека, которых оперативно переместили в полевые медучреждения. Тем не менее, во время эвакуации Журавлев умер от ранений, полученных при взрыве кассетного суббоеприпаса.
В Минобороны добавили, что остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сейчас им оказывают медицинскую помощь.
Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для нанесения ударов по населенным пунктам в Запорожской области.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Вчера, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияМедиа - ОбществоРИА НовостиУмер военкор Ростислав ЖуравлевРостислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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