https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885681756.html

В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО

В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО - РИА Новости, 22.07.2023

В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО

Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев умер при эвакуации от ранений, полученных от украинского кассетного боеприпаса, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:54

2023-07-22T14:54

2023-07-22T18:59

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

медиа - общество

риа новости

умер военкор ростислав журавлев

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев умер при эвакуации от ранений, полученных от украинского кассетного боеприпаса, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, сегодня около 12.00 подразделения украинских войск нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости. При этом ранения получили четыре человека, которых оперативно переместили в полевые медучреждения. Тем не менее, во время эвакуации Журавлев умер от ранений, полученных при взрыве кассетного суббоеприпаса. В Минобороны добавили, что остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сейчас им оказывают медицинскую помощь.Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для нанесения ударов по населенным пунктам в Запорожской области.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885674585.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, медиа - общество, риа новости, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво