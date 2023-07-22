https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885674585.html

Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева

Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023

Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева

Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза выразил соболезнования семье и коллегам погибшего в зоне спецоперации корреспондента РИА Новости Ростислава... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:59

2023-07-22T13:59

2023-07-22T15:33

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россия

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риа новости

умер военкор ростислав журавлев

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза выразил соболезнования семье и коллегам погибшего в зоне спецоперации корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, семье погибшего Союз готов оказать помощь.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное."Работа военкора одна из самых опасных в мире, одно из самых опасных направлений в журналистке. Иногда мы все теряем наших товарищей. От имени Союза журналистов России выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, семье, близким. Хочется надеяться, что раненный коллега быстро восстановится", - сказал Соловьев.Он отметил, что семье погибшего Союз готов оказать помощь.

https://ria.ru/20230613/putin-1877869188.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

союз журналистов россии, россия, соловьев владимир (журналист), риа новости, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво