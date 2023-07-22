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Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза выразил соболезнования семье и коллегам погибшего в зоне спецоперации корреспондента РИА Новости Ростислава... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:59
2023-07-22T13:59
2023-07-22T15:33
специальная военная операция на украине
союз журналистов россии
россия
соловьев владимир (журналист)
риа новости
умер военкор ростислав журавлев
ростислав журавлев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза выразил соболезнования семье и коллегам погибшего в зоне спецоперации корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, семье погибшего Союз готов оказать помощь.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное."Работа военкора одна из самых опасных в мире, одно из самых опасных направлений в журналистке. Иногда мы все теряем наших товарищей. От имени Союза журналистов России выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, семье, близким. Хочется надеяться, что раненный коллега быстро восстановится", - сказал Соловьев.Он отметил, что семье погибшего Союз готов оказать помощь.
https://ria.ru/20230613/putin-1877869188.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Журавлева