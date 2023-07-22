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Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 22.07.2023 (обновлено: 15:33 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885674585.html
Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза выразил соболезнования семье и коллегам погибшего в зоне спецоперации корреспондента РИА Новости Ростислава... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:59
2023-07-22T15:33
специальная военная операция на украине
союз журналистов россии
россия
соловьев владимир (журналист)
риа новости
умер военкор ростислав журавлев
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза выразил соболезнования семье и коллегам погибшего в зоне спецоперации корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, семье погибшего Союз готов оказать помощь.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное."Работа военкора одна из самых опасных в мире, одно из самых опасных направлений в журналистке. Иногда мы все теряем наших товарищей. От имени Союза журналистов России выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, семье, близким. Хочется надеяться, что раненный коллега быстро восстановится", - сказал Соловьев.Он отметил, что семье погибшего Союз готов оказать помощь.
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союз журналистов россии, россия, соловьев владимир (журналист), риа новости, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, Союз журналистов России, Россия, Соловьев Владимир (журналист), РИА Новости, Умер военкор Ростислав Журавлев, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора Журавлева

Глава СЖР выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Журавлева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза выразил соболезнования семье и коллегам погибшего в зоне спецоперации корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, семье погибшего Союз готов оказать помощь.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное.
"Работа военкора одна из самых опасных в мире, одно из самых опасных направлений в журналистке. Иногда мы все теряем наших товарищей. От имени Союза журналистов России выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, семье, близким. Хочется надеяться, что раненный коллега быстро восстановится", - сказал Соловьев.
Он отметил, что семье погибшего Союз готов оказать помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеСоюз журналистов РоссииРоссияСоловьев Владимир (журналист)РИА НовостиУмер военкор Ростислав ЖуравлевРостислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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