https://ria.ru/20230722/zhara-1885644869.html

В Испании борются с жарой не только кондиционерами, но и народными методами

В Испании борются с жарой не только кондиционерами, но и народными методами - РИА Новости, 22.07.2023

В Испании борются с жарой не только кондиционерами, но и народными методами

Жара в Испании этим летом бьет очередные рекорды, на фоне высоких цен на электричество людям приходится искать другие способы охладиться. Какие методы идут в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T09:14

2023-07-22T09:14

2023-07-22T09:14

в мире

испания

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МАДРИД, 22 июл - РИА Новости. Жара в Испании этим летом бьет очередные рекорды, на фоне высоких цен на электричество людям приходится искать другие способы охладиться. Какие методы идут в ход, выяснил корреспондент РИА Новости. Стоимость электроэнергии в Испании не является фиксированной и меняется в зависимости от времени суток, сезона и энергетической ситуации в стране, поэтому многие ее жители ориентируются на график цен, прежде чем включать электроприборы. "В основном мы включаем кондиционер с 14.00 до 17.00, когда электроэнергия дешевле всего. Для сравнения, в самые дорогие часы, которые обычно выпадают на 11.00-14.00 и 18.00-22.00, средний рост цен на электроэнергию составляет 30-45%. Если не быть предусмотрительным, то счета в конце месяца могут быть разорительными, так что знание "правильных часов" значительно сокращает наши расходы", - сказала РИА Новости жительница Мадрида Мариа Рубио. Однако многие испанцы вынуждены обращаться к более оригинальны методам выживания. Так, местные жители советуют поставь миску с небольшим количеством воды и кубиками льда перед вентилятором, примерно в двадцати-тридцати сантиметрах от него, и время от времени обновлять лед. Этот простой прием охлаждает циркулирующий в помещении воздух и обеспечивает его влажность. "Лучший способ охладить постель - использовать типичные зимние грелки, но наполненные холодной водой. Можно положить грелку в постель перед сном и перекладывать с места на место, чтобы охладить разные части кровати. Еще можно время от времени проходить влажной шваброй по полу", - поделился опытом житель каталонской Жироны Хавьер Искьердо. "Еще один простой прием: просто возьмите небольшую бутылочку с пульверизатором, наполните ее водой и держите всегда холодной. Время от времени используйте как аэрозольный освежитель воздуха, слегка опрыскивая помещение", - добавил он. На этой неделе практически на всей территории Испании установилась аномальная жара, местами достигавшая 44 градусов по Цельсию. При сравнении прогнозируемых с понедельника по среду температур с данными, зарегистрированными в период с 1991 по 2020 год, видно, что нынешние температуры входят в 5% самых высоких, зарегистрированных в это время года в Испании. Испанию тревожит и засуха, причинами которой стали как высокие температуры, так и нехватка дождей по всей стране. Жители ряда регионов, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев с водой. В некоторых муниципалитетах Андалусии и Каталонии полив садов ограничен одним разом в неделю, а наполнение бассейнов и мойка автомобилей на улицах запрещены. Кроме того, исключены мытье улиц пригодной для питья водой, использование общественных душей и фонтанов.

https://ria.ru/20230722/zhara-1885602953.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания