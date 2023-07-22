https://ria.ru/20230722/zhara-1885631332.html

Вильфанд спрогнозировал переход "теплового взрыва" из Европы в Турцию

Вильфанд спрогнозировал переход "теплового взрыва" из Европы в Турцию - РИА Новости, 22.07.2023

Вильфанд спрогнозировал переход "теплового взрыва" из Европы в Турцию

Аномальная жара, вызванная "тепловым взрывом" в пустыне Сахара, из Европы распространяется на юг Турции, на этих выходных там ожидается до 45 градусов тепла, а... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T03:04

2023-07-22T03:04

2023-07-22T09:04

роман вильфанд

гидрометцентр

турция

сахара

европа

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Аномальная жара, вызванная "тепловым взрывом" в пустыне Сахара, из Европы распространяется на юг Турции, на этих выходных там ожидается до 45 градусов тепла, а вода в Средиземном море прогреется до 26 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Повышение температуры до околорекордных значений на этой неделе наблюдалось на юге Западной Европы. По словам синоптиков, причиной этому стали волны тепла из пустыни Сахара. "Этот жаркий воздух сейчас распространился на Турцию. Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции - температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря - 40-45 градусов в эти выходные, температура воды - 25-26 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, погода становится более благоприятной в центре Западной Европы - в Германии, Франции температурный фон около 25 градусов. Жара сохраняется в Испании - там 35-40 градусов - и на юге Италии - в Сицилии на этих выходных до плюс 4 градусов.

https://ria.ru/20230721/zhara-1885618390.html

турция

сахара

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роман вильфанд, гидрометцентр, турция, сахара, европа