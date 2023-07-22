https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html

Погибнут десятки тысяч. Смертельное природное явление накрыло США и Европу

Погибнут десятки тысяч. Смертельное природное явление накрыло США и Европу - РИА Новости, 22.07.2023

Погибнут десятки тысяч. Смертельное природное явление накрыло США и Европу

В Северном полушарии сформировался пояс экстремальной жары. Тепловые купола накрыли южные штаты США и Северный Китай, а Европа получила тепловой удар из Сахары. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T08:00

2023-07-22T08:00

2023-07-22T08:08

наука

климат

земля - риа наука

национальное управление океанических и атмосферных исследований сша

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Северном полушарии сформировался пояс экстремальной жары. Тепловые купола накрыли южные штаты США и Северный Китай, а Европа получила тепловой удар из Сахары. Побиты тысячи температурных рекордов на суше и в Мировом океане. Гибнут люди. РИА Новости разбиралось в причинах.Началось в Южном, откликнулось в СеверномСезон лесных пожаров в Канаде развивался вроде по стандартному сценарию, однако через шесть недель стихия вышла из-под контроля. По всей стране спонтанно вспыхнули сотни очагов. Власти объявили массовую эвакуацию населения.В конце июня стало понятно, что пожары усиливаются. Согласно отчету правительства, в лесах — порядка пятисот возгораний, половина неконтролируемых. Выжжено десять миллионов гектаров земли (в среднем обычно — 2,5 миллиона). Ситуацию признали беспрецедентной за всю историю наблюдений.В конце весны у берегов Перу зафиксировали первые признаки надвигающегося Эль-Ниньо — теплой фазы Южной осцилляции, самого масштабного климатического явления на планете. Эль-Ниньо возникает раз в несколько лет и приводит к аномальному прогреву Тихого океана между Австралией и Южной Америкой, что в итоге влияет на глобальную погоду. Теплая фаза длится от двух до четырех лет и сменяется прохладной — Ла-Нинья.Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило об Эль-Ниньо 8 июня. Согласно моделированию, максимума оно достигнет в 2024-м и, похоже, будет очень сильным.Соревнования жарыЭто лето побило сразу несколько глобальных погодных рекордов. Июнь и июль стали самыми теплыми месяцами как минимум с 1979-го. А 3 июля, когда средняя температура на планете достигла 17 градусов, — аномальное за всю историю наблюдений.Нагрев Мирового океана также превышает средние значения на 0,8 градуса. Предполагают, что дело в избыточной энергии, скопившейся в затянувшуюся на три с половиной года прохладную фазу — Ла-Нинья. Теперь теплая вода поднимается к поверхности.Службы, следящие за морским льдом в Антарктиде, где сейчас зима, отмечают его рекордно минимальную площадь.В то же время из разных точек Северного полушария сообщают об аномальных волнах тепла. Особенно страдают южные регионы США, Европы, север Китая.В американских штатах Флорида и Калифорния тепловая аномалия продолжается беспрецедентные 39 дней. Там побито 2300 местных рекордов температуры, утверждают СМИ. Миллионы людей страдают от жары. Больницы переполнены — как в пандемию COVID-19.В густонаселенном мегаполисе Феникс, столице штата Аризона, 19 дней температура не опускается ниже 43 градусов. Это много даже для климата пустыни. Предыдущий раз длительная тепловая волна накрывала регион в 1974-м, но нынешняя все превзошла. В Фениксе 12 человек погибли непосредственно от жары. Всего в стране 55 летальных исходов, связанных с тепловой аномалией.В средиземноморских странах Европы — не меньше 38 градусов, порой за 40. На Сицилии — 46,3. Возникают лесные пожары. По всей Италии — спонтанные перебои в энергосети.Жара вынудила власти выпустить предупреждения наивысшей степени риска, в Греции закрывали Акрополь на несколько дней. Опасения не напрасны. В Nature подчеркивают: жара очень плохо влияет на здоровье. Ученые этим летом насчитали уже более 70 тысяч избыточных смертей. За весь 2022-й было порядка 61 тысячи.Страдает и Китай. Жара наступила на севере страны в конце мая, на две недели раньше положенного срока. Последовали сразу четыре тепловые волны. В Пекине в июне, по данным Национального климатического центра, температура превысила 41 градус, побив рекорд. А 17 июля в городском округе Турфан провинции Синьцзян, на западе, зафиксировали 52,2 — максимум с 2015-го.В чем виновато Эль-НиньоАномальную жару ученые объясняют сбоями в общей зональной циркуляции атмосферы. Заблокировано высотное струйное течение в Северном полушарии, и скопилось слишком много тепла. В результате в одних местах — экстремальная жара, в других — сильнейшие наводнения, как в Японии, а кое-где температура даже ниже обычной (например, в Нью-Йорке).Высотное струйное течение обтекает Британские острова с юга, поясняет в интервью Science Media Center Малкольм Мистри, доцент климатологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В результате в более высоких широтах — прохладный арктический воздух и область низкого давления, ниже, напротив, — область высокого давления, в которую втягивается горячий воздух из Африки.Это сопровождается ослаблением Азорского антициклона — так называют колоссальную область высокого давления в Центральной Атлантике, и пассатов, которые приносят минеральную пыль из Северной Африки, остужающую океан. В этот раз механизм дал сбой. Карстен Хойстейн из Климатического центра Германии добавляет еще один фактор: в 2020-м вступило в силу регулирование аэрозольных выбросов от морских судов, что, возможно, временно ускорило потепление в Северной Атлантике.С Эль-Ниньо еще предстоит разобраться. Пока ученые склоняются к тому, чтобы возложить ответственность на сочетание нескольких факторов.По мнению Мистри, то, что сейчас наблюдается на юге США и востоке Китая, можно назвать тепловыми куполами. Это зажатые в область высокого давления воздушные массы. Летом здесь и так жарко, но из-за длительной неподвижности воздуха и тепла, поступающего от земной поверхности, образовался температурный избыток. Кроме того, под такой купол не проникают облака.Многие задаются вопросом, связано ли это с изменением климата. Хойстейн считает, что по крайней мере в отношении рекордов — ответ положительный. Мистри более осторожен: "Судя по тенденции последних лет, такие блокирующие атмосферные аномалии станут возникать чаще, но чтобы это подтвердить, нужны наблюдения. Подобные явления исследуют с помощью климатических симуляций"."Факты говорят о том, что изменение климата вызовет более частые и сильные тепловые волны. По поводу высотного струйного течения нет единого мнения", — комментирует профессор Лиз Стефенс из Университета Рединга. "Тепловые волны — тихие, незаметные убийцы. Мы не замечаем, как они влияют на здоровье, пока не поступит статистика смертности спустя несколько месяцев", — добавляет эксперт.Как долго продержатся рекордные тепловые волны и купола, выяснится в ближайшие недели. Прогнозируют, что в США аномалия продлится и в августе. Что касается долгосрочного прогноза, то ученые напоминают: Эль-Ниньо только набирает обороты. Какова его сила и чего от него ждать, мы узнаем зимой.

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

https://ria.ru/20230629/zhivotnye-1880936943.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

климат, земля - риа наука, национальное управление океанических и атмосферных исследований сша