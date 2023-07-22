На юге Украины повреждены пункты хранения зерна
На юге Украины повреждены пункты хранения зерна и промышленные объекты
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна при ударе на юге Украины, сообщили в субботу в телеграм-канале госслужбы специальной связи и защиты информации страны.
В ночь на субботу была объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины.
"Разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты", - говорится в сообщении. В госспецсвязи не уточнили, о каком именно регионе идет речь.
Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия в Никополе, а также линии электропередачи в области в результате ночного обстрела.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.