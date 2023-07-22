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На юге Украины повреждены пункты хранения зерна - РИА Новости, 22.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/zerno-1885650778.html
На юге Украины повреждены пункты хранения зерна
На юге Украины повреждены пункты хранения зерна - РИА Новости, 22.07.2023
На юге Украины повреждены пункты хранения зерна
Разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна при ударе на юге Украины, сообщили в субботу в телеграм-канале госслужбы специальной связи и защиты... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T10:11
2023-07-22T10:11
в мире
украина
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна при ударе на юге Украины, сообщили в субботу в телеграм-канале госслужбы специальной связи и защиты информации страны. В ночь на субботу была объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины. "Разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты", - говорится в сообщении. В госспецсвязи не уточнили, о каком именно регионе идет речь. Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия в Никополе, а также линии электропередачи в области в результате ночного обстрела. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885645078.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
На юге Украины повреждены пункты хранения зерна

На юге Украины повреждены пункты хранения зерна и промышленные объекты

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна
Рабочий во время погрузки зерна - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна при ударе на юге Украины, сообщили в субботу в телеграм-канале госслужбы специальной связи и защиты информации страны.
В ночь на субботу была объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины.
"Разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты", - говорится в сообщении. В госспецсвязи не уточнили, о каком именно регионе идет речь.
Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия в Никополе, а также линии электропередачи в области в результате ночного обстрела.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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