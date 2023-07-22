https://ria.ru/20230722/zerno-1885650778.html

На юге Украины повреждены пункты хранения зерна

На юге Украины повреждены пункты хранения зерна - РИА Новости, 22.07.2023

На юге Украины повреждены пункты хранения зерна

Разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна при ударе на юге Украины, сообщили в субботу в телеграм-канале госслужбы специальной связи и защиты... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T10:11

2023-07-22T10:11

2023-07-22T10:11

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна при ударе на юге Украины, сообщили в субботу в телеграм-канале госслужбы специальной связи и защиты информации страны. В ночь на субботу была объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины. "Разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты", - говорится в сообщении. В госспецсвязи не уточнили, о каком именно регионе идет речь. Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия в Никополе, а также линии электропередачи в области в результате ночного обстрела. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885645078.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вооруженные силы рф