https://ria.ru/20230722/zemletryasenie-1885731224.html
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 22.07.2023
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T20:27
2023-07-22T20:27
2023-07-22T20:27
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 17.43 по местному времени (совпадает с мск) в районе Доганшехир. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,05 километра.
https://ria.ru/20230722/zemletryasenie-1885677033.html
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в мире, турция, twitter
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,2