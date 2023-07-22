https://ria.ru/20230722/zemletryasenie-1885677033.html

На юге Турции произошло землетрясение

На юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 22.07.2023

На юге Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Адана на юге страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:19

2023-07-22T14:19

2023-07-22T20:05

в мире

турция

адана (провинция)

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

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АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Адана на юге страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Twitter.Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 13:37 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине семь километров.

https://ria.ru/20230722/turtsiya-1885632103.html

турция

адана (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, турция, адана (провинция), землетрясение в турции и сирии, землетрясение