https://ria.ru/20230722/zemletryasenie-1885677033.html
На юге Турции произошло землетрясение
На юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 22.07.2023
На юге Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Адана на юге страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:19
2023-07-22T14:19
2023-07-22T20:05
в мире
турция
адана (провинция)
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
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АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Адана на юге страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Twitter.Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 13:37 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине семь километров.
https://ria.ru/20230722/turtsiya-1885632103.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, адана (провинция), землетрясение в турции и сирии, землетрясение
В мире, Турция, Адана (провинция), Землетрясение в Турции и Сирии, Землетрясение
На юге Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Адана на юге страны произошло землетрясение магнитудой 3,9