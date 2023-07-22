https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885709400.html

"Перейдет к радикальным действиям". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский

"Перейдет к радикальным действиям". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 22.07.2023

"Перейдет к радикальным действиям". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может втянуть страны Черноморского региона, входящие в НАТО, в конфликт с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:31

2023-07-22T17:31

2023-07-22T17:31

политика

украина

черное море

владимир зеленский

нато

россия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может втянуть страны Черноморского региона, входящие в НАТО, в конфликт с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Украина переходит к радикальным действиям. Зеленский, как партия войны, не будет смотреть ни на кого, ни на какие увещевания, поскольку сорваны любые стоп-краны для того, чтобы остановить боевые действия", — отметил эксперт.По его мнению, опасные шаги украинского лидера и напряженная обстановка в регионе могут привести к тому, что в конфликт будут вовлечены такие страны НАТО, как Румыния и Болгария. Существует риск того, что Черное море превратится в открытый театр военных действий, резюмировал бывший советник Кучмы.Ранее Минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы.

https://ria.ru/20230722/panika-1885683752.html

украина

черное море

россия

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политика, украина, черное море, владимир зеленский, нато, россия