https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885709400.html
"Перейдет к радикальным действиям". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский
"Перейдет к радикальным действиям". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 22.07.2023
"Перейдет к радикальным действиям". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский может втянуть страны Черноморского региона, входящие в НАТО, в конфликт с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:31
2023-07-22T17:31
2023-07-22T17:31
политика
украина
черное море
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может втянуть страны Черноморского региона, входящие в НАТО, в конфликт с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Украина переходит к радикальным действиям. Зеленский, как партия войны, не будет смотреть ни на кого, ни на какие увещевания, поскольку сорваны любые стоп-краны для того, чтобы остановить боевые действия", — отметил эксперт.По его мнению, опасные шаги украинского лидера и напряженная обстановка в регионе могут привести к тому, что в конфликт будут вовлечены такие страны НАТО, как Румыния и Болгария. Существует риск того, что Черное море превратится в открытый театр военных действий, резюмировал бывший советник Кучмы.Ранее Минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы.
https://ria.ru/20230722/panika-1885683752.html
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политика, украина, черное море, владимир зеленский, нато, россия
Политика, Украина, Черное море, Владимир Зеленский, НАТО, Россия
"Перейдет к радикальным действиям". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский втянет страны НАТО в конфликт с Россией в Черном море