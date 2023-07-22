https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885694336.html

"Сильно разозлился". Вышедший из себя Зеленский поразил американцев

"Сильно разозлился". Вышедший из себя Зеленский поразил американцев - РИА Новости, 22.07.2023

"Сильно разозлился". Вышедший из себя Зеленский поразил американцев

Пользователей Twitter удивило эмоциональное решение президента Украины Владимира Зеленского уволить посла в Великобритании Вадима Пристайко, раскритиковавшего... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:06

2023-07-22T16:06

2023-07-22T16:09

политика

великобритания

украина

владимир зеленский

вадим пристайко

бен уоллес

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter удивило эмоциональное решение президента Украины Владимира Зеленского уволить посла в Великобритании Вадима Пристайко, раскритиковавшего главу государства."Пораженец и нарцисс", — считает один из участников дискуссии."Вероятно, Пристайко брал мало взяток или говорил о необходимости мирных переговоров", — сыронизировали в комментариях."Скоро дипломат погибнет в "случайном" инциденте", — предположили в беседе."Зеленский отзывает своего посла в Великобритании, потому что тот не согласен с тем, что Зеленский сказал британскому министру обороны Бену Уоллесу. Украинский президент, как обычно, потребовал еще больше денег и оружия. Уоллес в ответ попросил его быть более благодарным Западу за военную помощь. После этого Зеленский очень разозлился", — написал читатель."Бывшему клоуну понравилась роль диктатора", — возмутился другой пользователь.Зеленский в пятницу уволил посла в Великобритании Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную помощь. На сайте президента не было указано причин такого решения. Один из депутатов украинского парламента заявил американскому изданию Newsweek, что этот шаг "отражает настроение и атмосферу в Киеве в военное время".

https://ria.ru/20230722/panika-1885683752.html

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политика, великобритания, украина, владимир зеленский, вадим пристайко, бен уоллес