https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885645078.html
Зеленский ведет процесс "ополячивания" Украины, заявил Володин
Зеленский ведет процесс "ополячивания" Украины, заявил Володин - РИА Новости, 22.07.2023
Зеленский ведет процесс "ополячивания" Украины, заявил Володин
Владимир Зеленский ведёт процесс "ополячивания" Украины, надеясь, что в благодарность "хозяева" дадут ему возможность подольше удержаться во власти, написал... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:20
2023-07-22T09:20
2023-07-22T09:28
украина
в мире
владимир зеленский
вячеслав володин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский ведёт процесс "ополячивания" Украины, надеясь, что в благодарность "хозяева" дадут ему возможность подольше удержаться во власти, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале."Зеленский принял много решений, ставших огромной трагедией для украинского народа... Одним словом, Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти. На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны", - заявил Володин.Кроме того, он отметил, что Вашингтон и Брюссель будут продолжать "войну до последнего украинца"."Согласно их идеологии, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется всё большее количество вооружения), а остальные — потерять свою национальную идентичность. Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши", - добавил Володин.
https://ria.ru/20230722/mest-1885635439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, вячеслав володин
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин
Зеленский ведет процесс "ополячивания" Украины, заявил Володин
Володин: Зеленский "ополячивает" Украину, чтобы подольше удержаться у власти
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский ведёт процесс "ополячивания" Украины, надеясь, что в благодарность "хозяева" дадут ему возможность подольше удержаться во власти, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
"Зеленский принял много решений, ставших огромной трагедией для украинского народа... Одним словом, Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти. На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны", - заявил Володин.
Кроме того, он отметил, что Вашингтон
и Брюссель
будут продолжать "войну до последнего украинца".
"Согласно их идеологии, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется всё большее количество вооружения), а остальные — потерять свою национальную идентичность. Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши", - добавил Володин.
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