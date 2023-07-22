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В Госдуме предупредили Зеленского о последствиях за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 22.07.2023
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08:27 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885640840.html
В Госдуме предупредили Зеленского о последствиях за атаку на Крымский мост
В Госдуме предупредили Зеленского о последствиях за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 22.07.2023
В Госдуме предупредили Зеленского о последствиях за атаку на Крымский мост
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Владимир Зеленский своими заявлениями в отношении Крымского моста подтвердил, РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T08:27
2023-07-22T08:27
россия
владимир зеленский
леонид ивлев
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
вооруженные силы украины
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Владимир Зеленский своими заявлениями в отношении Крымского моста подтвердил, что является террористом и предупредил о последствиях. Ранее Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. "Своим заявлением на Аспеновском форуме по так называемой безопасности Зеленский подтвердил, что он президент-террорист. Фактически он анонсировал новый теракт на Крымском мосту при лицемерном одобрении и военной поддержке западного миропорядка во главе с США", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, от терактов "украинских фашистов" на Крымском мосту гибнут мирные люди, за которых армия России мстит по законам войны. "А Зеленский пусть задумается, что он как террорист, тоже может быть нейтрализован. Террористов уничтожают в любой стране", - подчеркнул депутат. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Президент РФ Владимир Путин пообещал ответ со стороны России. В последующем российские военные нанесли серию ракетных ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
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россия
одесса
ильичевск
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россия, владимир зеленский, леонид ивлев, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вооруженные силы украины, чп на крымском мосту, одесса, ильичевск, в мире
Россия, Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, ЧП на Крымском мосту, Одесса, Ильичевск, В мире
В Госдуме предупредили Зеленского о последствиях за атаку на Крымский мост

Депутат Ивлев: Зеленский заявлениями о Крымском мосте подтвердил, что является террористом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Владимир Зеленский своими заявлениями в отношении Крымского моста подтвердил, что является террористом и предупредил о последствиях.
Ранее Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
«
"Своим заявлением на Аспеновском форуме по так называемой безопасности Зеленский подтвердил, что он президент-террорист. Фактически он анонсировал новый теракт на Крымском мосту при лицемерном одобрении и военной поддержке западного миропорядка во главе с США", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, от терактов "украинских фашистов" на Крымском мосту гибнут мирные люди, за которых армия России мстит по законам войны. "А Зеленский пусть задумается, что он как террорист, тоже может быть нейтрализован. Террористов уничтожают в любой стране", - подчеркнул депутат.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Президент РФ Владимир Путин пообещал ответ со стороны России. В последующем российские военные нанесли серию ракетных ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Найдено объяснение "детской мести" Зеленского
05:44
 
РоссияВладимир ЗеленскийЛеонид ИвлевВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФВооруженные силы УкраиныЧП на Крымском мостуОдессаИльичевскВ мире
 
 
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