https://ria.ru/20230722/vzryvy-1885632246.html

В Кропивницком прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Кропивницком прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.07.2023

В Кропивницком прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Взрывы слышны в городе Кропивницкий (бывший Кировоград), сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T03:36

2023-07-22T03:36

2023-07-22T08:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кропивницкий (бывший Кировоград), сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное")."В Кропивницком слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении издания. В Кировоградской области объявили воздушную тревогу.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230721/vzryvy-1885463364.html

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вооруженные силы рф, в мире