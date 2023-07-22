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"Последние силы для удара". В США рассказали, что ждет ВСУ под Харьковом
"Последние силы для удара". В США рассказали, что ждет ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 23.07.2023
"Последние силы для удара". В США рассказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Российская армия скоро уничтожит последние людские резервы ВСУ под Харьковом, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-22T21:35
2023-07-22T21:35
2023-07-23T09:42
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская армия скоро уничтожит последние людские резервы ВСУ под Харьковом, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии, которые будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта", — поделился мнением офицер.Он отметил, что конфликт на Украине закончится, как только Североатлантический альянс выйдет из республики и перестанет быть дестабилизирующим фактором у границ России. Украина в таком случае должна стать нейтральным дружественным Москве государством, не примыкающим ни к каким военным блокам, резюмировал полковник.
https://ria.ru/20230722/odessa-1885724761.html
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политика, харьков, украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Харьков, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Последние силы для удара". В США рассказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Полковник Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом