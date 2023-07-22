https://ria.ru/20230722/voenkor-1885751767.html

В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева

В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023

В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева

Журналисты Марокко призывают немедленно начать международное беспристрастное расследование убийства военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-22T23:52

2023-07-22T23:52

2023-07-23T00:00

марокко

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

в мире

россия

мария захарова

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885687926_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_3433575a3958aab182ea671ec332e235.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Журналисты Марокко призывают немедленно начать международное беспристрастное расследование убийства военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости глава Профсоюза марокканских журналистов Анас Мурид.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева.Профсоюз осудил убийство Журавлева и отметил, что журналисты "глубоко опечалены" произошедшим. Глава профсоюза Анас Мурид выразил соболезнования семье погибшего и всем его коллегам."Призываем в скорейшем времени начать международное беспристрастное расследование, чтобы виновные в убийстве коллеги Журавлева предстали перед судом", - заявили в профсоюзе.Профсоюз призвал к немедленному прекращению нападений на журналистов, работающих в зонах конфликтов по всему миру.

https://ria.ru/20230722/soboleznovaniya-1885750049.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885740889.html

марокко

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марокко, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, в мире, россия, мария захарова, киев, антониу гутерреш, оон