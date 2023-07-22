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В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023
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23:52 22.07.2023 (обновлено: 00:00 23.07.2023)
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885751767.html
В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева
В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023
В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева
Журналисты Марокко призывают немедленно начать международное беспристрастное расследование убийства военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-22T23:52
2023-07-23T00:00
марокко
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
в мире
россия
мария захарова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Журналисты Марокко призывают немедленно начать международное беспристрастное расследование убийства военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости глава Профсоюза марокканских журналистов Анас Мурид.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева.Профсоюз осудил убийство Журавлева и отметил, что журналисты "глубоко опечалены" произошедшим. Глава профсоюза Анас Мурид выразил соболезнования семье погибшего и всем его коллегам."Призываем в скорейшем времени начать международное беспристрастное расследование, чтобы виновные в убийстве коллеги Журавлева предстали перед судом", - заявили в профсоюзе.Профсоюз призвал к немедленному прекращению нападений на журналистов, работающих в зонах конфликтов по всему миру.
https://ria.ru/20230722/soboleznovaniya-1885750049.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885740889.html
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марокко, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, в мире, россия, мария захарова, киев, антониу гутерреш, оон
Марокко, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, В мире, Россия, Мария Захарова, Киев, Антониу Гутерреш, ООН
В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева

Журналисты Марокко призвали немедленно начать расследование убийства военкора Журавлева

© Фото : РИА Новости / TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : РИА Новости / Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Журналисты Марокко призывают немедленно начать международное беспристрастное расследование убийства военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости глава Профсоюза марокканских журналистов Анас Мурид.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА Россия сегодня
Президент Никарагуа выразил соболезнования родным военкора Журавлева
Вчера, 23:33
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева.
Профсоюз осудил убийство Журавлева и отметил, что журналисты "глубоко опечалены" произошедшим. Глава профсоюза Анас Мурид выразил соболезнования семье погибшего и всем его коллегам.
«
"Призываем в скорейшем времени начать международное беспристрастное расследование, чтобы виновные в убийстве коллеги Журавлева предстали перед судом", - заявили в профсоюзе.
Профсоюз призвал к немедленному прекращению нападений на журналистов, работающих в зонах конфликтов по всему миру.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В ООН выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева
Вчера, 21:37
 
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