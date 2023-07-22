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В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева
В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023
В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева
Журналисты Марокко призывают немедленно начать международное беспристрастное расследование убийства военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-22T23:52
2023-07-22T23:52
2023-07-23T00:00
марокко
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
в мире
россия
мария захарова
киев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Журналисты Марокко призывают немедленно начать международное беспристрастное расследование убийства военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости глава Профсоюза марокканских журналистов Анас Мурид.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева.Профсоюз осудил убийство Журавлева и отметил, что журналисты "глубоко опечалены" произошедшим. Глава профсоюза Анас Мурид выразил соболезнования семье погибшего и всем его коллегам."Призываем в скорейшем времени начать международное беспристрастное расследование, чтобы виновные в убийстве коллеги Журавлева предстали перед судом", - заявили в профсоюзе.Профсоюз призвал к немедленному прекращению нападений на журналистов, работающих в зонах конфликтов по всему миру.
https://ria.ru/20230722/soboleznovaniya-1885750049.html
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марокко, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, в мире, россия, мария захарова, киев, антониу гутерреш, оон
Марокко, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, В мире, Россия, Мария Захарова, Киев, Антониу Гутерреш, ООН
В Марокко призвали немедленно начать расследование убийства Журавлева
Журналисты Марокко призвали немедленно начать расследование убийства военкора Журавлева