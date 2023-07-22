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В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте - РИА Новости, 22.07.2023
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23:23 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885749666.html
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте - РИА Новости, 22.07.2023
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
Убийцы военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва пытались скрыть истину о конфликте, заявил агентству глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T23:23
2023-07-22T23:23
в мире
турция
ростислав журавлев
россия
здоровье - общество
умер военкор ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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АНТАКЬЯ (Турция), 22 июл - РИА Новости. Убийцы военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва пытались скрыть истину о конфликте, заявил агентству глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, военкор скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов. "Мы это говорим всегда, скажу и в этот раз: где бы ни работали военные корреспонденты, в любой зоне конфликта, они работают для того, чтобы передавать истину. Необходимо облегчать их работу, но, к сожалению они становится целями, когда передают истинные факты. Сегодняшняя гибель журналиста - очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты", - заявил Дурмуш. Он подчеркнул важность обеспечения безопасных условий работы корреспондентов и помощи в выполнении их задач. Дурмуш передал соболезнования от имени турецких журналистов семье Журавлёва и его коллегам, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым журналистам.
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885691835.html
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в мире, турция, ростислав журавлев, россия, здоровье - общество, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
В мире, Турция, Ростислав Журавлев, Россия, Здоровье - Общество, Умер военкор Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте

Профсоюз турецких журналистов назвал убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте

© Фото : Нежурка/TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : Нежурка/Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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АНТАКЬЯ (Турция), 22 июл - РИА Новости. Убийцы военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва пытались скрыть истину о конфликте, заявил агентству глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, военкор скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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"Мы это говорим всегда, скажу и в этот раз: где бы ни работали военные корреспонденты, в любой зоне конфликта, они работают для того, чтобы передавать истину. Необходимо облегчать их работу, но, к сожалению они становится целями, когда передают истинные факты. Сегодняшняя гибель журналиста - очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты", - заявил Дурмуш.
Он подчеркнул важность обеспечения безопасных условий работы корреспондентов и помощи в выполнении их задач.
Дурмуш передал соболезнования от имени турецких журналистов семье Журавлёва и его коллегам, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым журналистам.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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В миреТурцияРостислав ЖуравлевРоссияЗдоровье - ОбществоУмер военкор Ростислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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