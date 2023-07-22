https://ria.ru/20230722/voenkor-1885749666.html

В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте

В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте - РИА Новости, 22.07.2023

В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте

Убийцы военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва пытались скрыть истину о конфликте, заявил агентству глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T23:23

2023-07-22T23:23

2023-07-22T23:23

в мире

турция

ростислав журавлев

россия

здоровье - общество

умер военкор ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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АНТАКЬЯ (Турция), 22 июл - РИА Новости. Убийцы военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва пытались скрыть истину о конфликте, заявил агентству глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, военкор скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов. "Мы это говорим всегда, скажу и в этот раз: где бы ни работали военные корреспонденты, в любой зоне конфликта, они работают для того, чтобы передавать истину. Необходимо облегчать их работу, но, к сожалению они становится целями, когда передают истинные факты. Сегодняшняя гибель журналиста - очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты", - заявил Дурмуш. Он подчеркнул важность обеспечения безопасных условий работы корреспондентов и помощи в выполнении их задач. Дурмуш передал соболезнования от имени турецких журналистов семье Журавлёва и его коллегам, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым журналистам.

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885691835.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885695739.html

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в мире, турция, ростислав журавлев, россия, здоровье - общество, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво