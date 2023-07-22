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В Ливии осудили убийство военкора Ростислава Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
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23:11 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885749121.html
В Ливии осудили убийство военкора Ростислава Журавлева
В Ливии осудили убийство военкора Ростислава Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
В Ливии осудили убийство военкора Ростислава Журавлева
Глава Национального синдиката журналистов Ливии Баха аль-Каваш осудил убийство корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва от рук украинских военных. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T23:11
2023-07-22T23:11
в мире
ливия
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
умер военкор ростислав журавлев
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БЕНГАЗИ, 22 июл - РИА Новости. Глава Национального синдиката журналистов Ливии Баха аль-Каваш осудил убийство корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва от рук украинских военных. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. "Мы решительно осуждаем применение насилия в отношении журналистов. Убийство корреспондента РИА Новости является тяжким случаем. Мы выражаем наши соболезнования его семье и коллегам", - заявил аль-Каваш. Глава синдиката отметил, что все журналисты должны сплачиваться в случаях нападения на коллег.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885713056.html
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в мире, ливия, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, умер военкор ростислав журавлев
В мире, Ливия, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Умер военкор Ростислав Журавлев
В Ливии осудили убийство военкора Ростислава Журавлева

Синдикат журналистов Ливии осудил убийство военкора Журавлева и выразил соболезнования

© РИА Новости / TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
© РИА Новости / Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 22 июл - РИА Новости. Глава Национального синдиката журналистов Ливии Баха аль-Каваш осудил убийство корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва от рук украинских военных.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей.
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
Вчера, 17:40
«
"Мы решительно осуждаем применение насилия в отношении журналистов. Убийство корреспондента РИА Новости является тяжким случаем. Мы выражаем наши соболезнования его семье и коллегам", - заявил аль-Каваш.
Глава синдиката отметил, что все журналисты должны сплачиваться в случаях нападения на коллег.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА Россия сегодня
Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве
Вчера, 18:18
 
В миреЛивияРостислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВОУмер военкор Ростислав Журавлев
 
 
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