https://ria.ru/20230722/voenkor-1885749121.html

В Ливии осудили убийство военкора Ростислава Журавлева

В Ливии осудили убийство военкора Ростислава Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023

В Ливии осудили убийство военкора Ростислава Журавлева

Глава Национального синдиката журналистов Ливии Баха аль-Каваш осудил убийство корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва от рук украинских военных. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T23:11

2023-07-22T23:11

2023-07-22T23:11

в мире

ливия

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

умер военкор ростислав журавлев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885687623_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_8f3d72b3129fa6a714925e9dfdfe1eac.jpg

БЕНГАЗИ, 22 июл - РИА Новости. Глава Национального синдиката журналистов Ливии Баха аль-Каваш осудил убийство корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва от рук украинских военных. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. "Мы решительно осуждаем применение насилия в отношении журналистов. Убийство корреспондента РИА Новости является тяжким случаем. Мы выражаем наши соболезнования его семье и коллегам", - заявил аль-Каваш. Глава синдиката отметил, что все журналисты должны сплачиваться в случаях нападения на коллег.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885713056.html

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885716665.html

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливия, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, умер военкор ростислав журавлев