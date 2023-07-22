https://ria.ru/20230722/voenkor-1885676878.html
Погибший военкор Журавлев был опытнейшим профессионалом, заявил Киселев
Погибший военкор Журавлев был опытнейшим профессионалом, заявил Киселев - РИА Новости, 22.07.2023
Погибший военкор Журавлев был опытнейшим профессионалом, заявил Киселев
Погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв был опытнейшим профессионалом, всегда был первым в опасных зонах и передавал точную и важную информацию, память... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:18
2023-07-22T14:18
2023-07-22T15:33
екатеринбург
происшествия
умер военкор ростислав журавлев
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв был опытнейшим профессионалом, всегда был первым в опасных зонах и передавал точную и важную информацию, память о нем всегда будет жива, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."К огромному сожалению, потери несет и журналистский корпус. Для нас это уже вторая жертва: первым за правду пал наш фотокор Андрей Стенин в самом начале войны в Донбассе, которую в 2014 году развязал киевский режим. Ростислав был опытнейшим профессионалом, оказывался первым в самых опасных зонах: Мариуполь, Волноваха, Лисичанск, Волчанск, Купянск. И всегда первым передавал точную и важную информацию. Глубоко соболезнуем семье и близким. Но верим, что подобные жертвы не напрасны, поскольку и армия и военкоры защищают высокие идеалы", - сказал Киселев.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным МО РФ, Журавлев скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили несколько журналистов.
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885675447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
Екатеринбург, Происшествия, Умер военкор Ростислав Журавлев, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Погибший военкор Журавлев был опытнейшим профессионалом, заявил Киселев
Киселев: погибший военкор Журавлев был опытнейшим профессионалом, память о нем будет жива