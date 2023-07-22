https://ria.ru/20230722/voenkor-1885676878.html

Погибший военкор Журавлев был опытнейшим профессионалом, заявил Киселев

Погибший военкор Журавлев был опытнейшим профессионалом, заявил Киселев - РИА Новости, 22.07.2023

Погибший военкор Журавлев был опытнейшим профессионалом, заявил Киселев

Погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв был опытнейшим профессионалом, всегда был первым в опасных зонах и передавал точную и важную информацию, память... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:18

2023-07-22T14:18

2023-07-22T15:33

екатеринбург

происшествия

умер военкор ростислав журавлев

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв был опытнейшим профессионалом, всегда был первым в опасных зонах и передавал точную и важную информацию, память о нем всегда будет жива, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."К огромному сожалению, потери несет и журналистский корпус. Для нас это уже вторая жертва: первым за правду пал наш фотокор Андрей Стенин в самом начале войны в Донбассе, которую в 2014 году развязал киевский режим. Ростислав был опытнейшим профессионалом, оказывался первым в самых опасных зонах: Мариуполь, Волноваха, Лисичанск, Волчанск, Купянск. И всегда первым передавал точную и важную информацию. Глубоко соболезнуем семье и близким. Но верим, что подобные жертвы не напрасны, поскольку и армия и военкоры защищают высокие идеалы", - сказал Киселев.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным МО РФ, Журавлев скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили несколько журналистов.

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885675447.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

екатеринбург, происшествия, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво