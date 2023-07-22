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ОП ходатайствует о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества - РИА Новости, 22.07.2023
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14:04 22.07.2023 (обновлено: 17:06 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885675447.html
ОП ходатайствует о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества
ОП ходатайствует о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества - РИА Новости, 22.07.2023
ОП ходатайствует о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества
Общественная палата России ходатайствует о присвоении ордена Мужества погибшему в зоне СВО военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, он входил в десятку... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:04
2023-07-22T17:06
общество
россия
умер военкор ростислав журавлев
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Общественная палата России ходатайствует о присвоении ордена Мужества погибшему в зоне СВО военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, он входил в десятку ведущих военкоров страны, заявил РИА Новости член ОП Александр Малькевич.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное."Для меня лично это страшный удар, потому что Ростислав не поворачивается язык сказал "был" не только профессиональный журналист, но обаятельный товарищ, друг. Безусловно, ОП России ходатайствует о присвоении ему ордена Мужества. Но дело даже не в награде, на мой взгляд, он входил совершенно однозначно в десятку ведущих военкоров нашей страны", - сказал Малькевич.Он отмети, что это невосполнимая утрата.
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общество, россия, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
Общество, Россия, Умер военкор Ростислав Журавлев, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
ОП ходатайствует о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества

ОП ходатайствует о присвоении погибшему военкору РИА Новости Журавлеву ордена Мужества

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Общественная палата России ходатайствует о присвоении ордена Мужества погибшему в зоне СВО военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, он входил в десятку ведущих военкоров страны, заявил РИА Новости член ОП Александр Малькевич.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное.
"Для меня лично это страшный удар, потому что Ростислав не поворачивается язык сказал "был" не только профессиональный журналист, но обаятельный товарищ, друг. Безусловно, ОП России ходатайствует о присвоении ему ордена Мужества. Но дело даже не в награде, на мой взгляд, он входил совершенно однозначно в десятку ведущих военкоров нашей страны", - сказал Малькевич.
Он отмети, что это невосполнимая утрата.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Погибший военкор Журавлев был опытнейшим профессионалом, заявил Киселев
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ОбществоРоссияУмер военкор Ростислав ЖуравлевРостислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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