https://ria.ru/20230722/voenkor-1885675447.html

ОП ходатайствует о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества

ОП ходатайствует о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества - РИА Новости, 22.07.2023

ОП ходатайствует о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества

Общественная палата России ходатайствует о присвоении ордена Мужества погибшему в зоне СВО военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, он входил в десятку... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:04

2023-07-22T14:04

2023-07-22T17:06

общество

россия

умер военкор ростислав журавлев

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Общественная палата России ходатайствует о присвоении ордена Мужества погибшему в зоне СВО военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, он входил в десятку ведущих военкоров страны, заявил РИА Новости член ОП Александр Малькевич.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное."Для меня лично это страшный удар, потому что Ростислав не поворачивается язык сказал "был" не только профессиональный журналист, но обаятельный товарищ, друг. Безусловно, ОП России ходатайствует о присвоении ему ордена Мужества. Но дело даже не в награде, на мой взгляд, он входил совершенно однозначно в десятку ведущих военкоров нашей страны", - сказал Малькевич.Он отмети, что это невосполнимая утрата.

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885676878.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво