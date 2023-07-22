https://ria.ru/20230722/vizit-1885737912.html
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург - РИА Новости, 22.07.2023
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T21:06
2023-07-22T21:06
2023-07-22T21:14
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александр лукашенко
санкт-петербург
белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 22 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого". "Первого (Лукашенко. — Прим. ред.) встречают в Санкт-Петербурге", — говорится в публикации.Сегодня самолет белорусского президента вылетел из аэропорта Минска. Таким образом, начался рабочий визит Лукашенко в Россию. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что белорусский лидер проведет встречу с Владимиром Путиным 23 июля в России. Уточнялось, что повестка переговоров определена, предстоит обсудить много тем, в том числе вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, а также совместное противостояние незаконному санкционному давлению.
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россия, александр лукашенко, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин
Россия, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург, Белоруссия, Владимир Путин
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург