https://ria.ru/20230722/vizit-1885737912.html

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург - РИА Новости, 22.07.2023

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T21:06

2023-07-22T21:06

2023-07-22T21:14

россия

александр лукашенко

санкт-петербург

белоруссия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg

МИНСК, 22 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого". "Первого (Лукашенко. — Прим. ред.) встречают в Санкт-Петербурге", — говорится в публикации.Сегодня самолет белорусского президента вылетел из аэропорта Минска. Таким образом, начался рабочий визит Лукашенко в Россию. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что белорусский лидер проведет встречу с Владимиром Путиным 23 июля в России. Уточнялось, что повестка переговоров определена, предстоит обсудить много тем, в том числе вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, а также совместное противостояние незаконному санкционному давлению.

https://ria.ru/20230721/agressiya-1885495459.html

россия

санкт-петербург

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр лукашенко, санкт-петербург, белоруссия, владимир путин