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РПЦ может объявить раскольником патриарха Варфоломея, считает политтехнолог - РИА Новости, 22.07.2023
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Религия
 
04:41 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/varfolomey-1885633936.html
РПЦ может объявить раскольником патриарха Варфоломея, считает политтехнолог
РПЦ может объявить раскольником патриарха Варфоломея, считает политтехнолог - РИА Новости, 22.07.2023
РПЦ может объявить раскольником патриарха Варфоломея, считает политтехнолог
Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ), когда он будет проведен, может признать раскольником патриарха Константинопольского Варфоломея, но... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T04:41
2023-07-22T04:41
религия
алексей макаркин
русская православная церковь
центр политических технологий
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ), когда он будет проведен, может признать раскольником патриарха Константинопольского Варфоломея, но вероятность соборного признания его еретиком крайне невелика, полагает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Архиерейское совещание Русской православной церкви (РПЦ) одобрило документ Синодальной библейско-богословской комиссии об искажении православного учения о Церкви в Константинопольском патриархате и передало его на утверждение Синода РПЦ 19 июля. В частности, в нем заявляется неправомерность притязаний Константинопольского патриархата на первенство не только чести, но и власти, среди поместных православных Церквей. "Я думаю, что до этого, мягко говоря, очень далеко. Слово "еретик" – это очень обязывающее, очень сильное слово. Это не политический пиар – это очень строгая каноническая оценка… Когда Архиерейский собор-таки будет – то высока вероятность, что соборным решением он будет объявлен раскольником, то есть нарушившим канонические нормы. Но еретиком – это разные квалификации", – сказал Макаркин РИА Новости. Он отметил, что проведение Архиерейского собора Русской православной церкви сейчас затруднено, в том числе – из-за невозможности собрать кворум с участием украинских архиереев. "Признание Константинопольского патриарха еретиком с канонической точки зрения означает, что кто служит с ним вместе, находится вне канонического общения, и тоже таким образом, становятся неприемлемым для церкви. Кроме Русской православной церкви ни одна Поместная православная церковь не прервала общения с Константинополем, и если признать Константинопольскую церковь еретической, то получается, что Русская церковь самоизолируется, а это на это никто не пойдет", – добавил эксперт. При этом заключение Синодальной библейско-богословской комиссии Макаркин назвал достаточно резким – отметив при этом, что и оно не содержит прямых обвинений патриарха Варфоломея в ереси. "То, что Константинополь претендует на первенство власти – это осуждено, но слово "ересь" в тексте отсутствует при всех резких формулировках и указании на канонические нарушения. Это очень обязывающее, очень сильное слово. Призыв молиться об изгнании ересей из Церкви есть, но при этом эти ереси прямо Конетантинопольскому патриарху не атрибутируются – ему атрибутируются нарушения канонов, это все-таки разные вещи. Указания на то, что те или иные действия Варфоломея являются еретическими, в тексте отсутствуют", – заключил вице-президент Центра политических технологий.
https://ria.ru/20230719/rpts-1885022329.html
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алексей макаркин, русская православная церковь, центр политических технологий , ситуация вокруг упц
Религия, Алексей Макаркин, Русская православная церковь, Центр политических технологий , Ситуация вокруг УПЦ
РПЦ может объявить раскольником патриарха Варфоломея, считает политтехнолог

Эксперт Макарин: архиерейский собор РПЦ может объявить раскольником патриарха Варфоломея

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарха Константинопольский Варфоломей
Патриарха Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарха Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ), когда он будет проведен, может признать раскольником патриарха Константинопольского Варфоломея, но вероятность соборного признания его еретиком крайне невелика, полагает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Архиерейское совещание Русской православной церкви (РПЦ) одобрило документ Синодальной библейско-богословской комиссии об искажении православного учения о Церкви в Константинопольском патриархате и передало его на утверждение Синода РПЦ 19 июля. В частности, в нем заявляется неправомерность притязаний Константинопольского патриархата на первенство не только чести, но и власти, среди поместных православных Церквей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения и иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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"Я думаю, что до этого, мягко говоря, очень далеко. Слово "еретик" – это очень обязывающее, очень сильное слово. Это не политический пиар – это очень строгая каноническая оценка… Когда Архиерейский собор-таки будет – то высока вероятность, что соборным решением он будет объявлен раскольником, то есть нарушившим канонические нормы. Но еретиком – это разные квалификации", – сказал Макаркин РИА Новости.
Он отметил, что проведение Архиерейского собора Русской православной церкви сейчас затруднено, в том числе – из-за невозможности собрать кворум с участием украинских архиереев.
"Признание Константинопольского патриарха еретиком с канонической точки зрения означает, что кто служит с ним вместе, находится вне канонического общения, и тоже таким образом, становятся неприемлемым для церкви. Кроме Русской православной церкви ни одна Поместная православная церковь не прервала общения с Константинополем, и если признать Константинопольскую церковь еретической, то получается, что Русская церковь самоизолируется, а это на это никто не пойдет", – добавил эксперт.
При этом заключение Синодальной библейско-богословской комиссии Макаркин назвал достаточно резким – отметив при этом, что и оно не содержит прямых обвинений патриарха Варфоломея в ереси.
"То, что Константинополь претендует на первенство власти – это осуждено, но слово "ересь" в тексте отсутствует при всех резких формулировках и указании на канонические нарушения. Это очень обязывающее, очень сильное слово. Призыв молиться об изгнании ересей из Церкви есть, но при этом эти ереси прямо Конетантинопольскому патриарху не атрибутируются – ему атрибутируются нарушения канонов, это все-таки разные вещи. Указания на то, что те или иные действия Варфоломея являются еретическими, в тексте отсутствуют", – заключил вице-президент Центра политических технологий.
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РелигияАлексей МакаркинРусская православная церковьЦентр политических технологийСитуация вокруг УПЦ
 
 
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