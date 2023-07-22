https://ria.ru/20230722/ukraina-1885657774.html

"Этого невозможно избежать": разведчик вынес приговор Украине

"Этого невозможно избежать": разведчик вынес приговор Украине - РИА Новости, 22.07.2023

"Этого невозможно избежать": разведчик вынес приговор Украине

Украина потеряет часть своей территории в результате присоединения своих земель к Польше, Румынии и Венгрии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:32

2023-07-22T11:32

2023-07-22T16:09

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

владимир путин

нато

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украина потеряет часть своей территории в результате присоединения своих земель к Польше, Румынии и Венгрии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Невозможно избежать того, что Польша придет и заберет часть Западной Украины. Это даст возможность Румынии присоединить некоторые территории. Венгрия сделает то же самое", — сказал офицер.Риттер также отметил, что раздел Украины приведет к конфликту внутри Европейского союза и НАТО."Польша является членом НАТО и Евросоюза. Если Польша начнет отбирать территории у Украины, это спровоцирует конфликт между поляками и остальной Европой. Европа начнет разваливаться", — прокомментировал он последствия.При этом Россия не будет препятствовать этому процессу, утверждает офицер.Накануне на совещании Совета безопасности Владимир Путин заявил, что Польша хочет вмешаться в конфликт на Украине. Он призвал Варшаву не забывать, что она получила значительные земли в результате усилий Советского Союза и позиции Сталина, а также поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать ее планы.

https://radiosputnik.ria.ru/20230721/pobeda-1885620144.html

https://ria.ru/20230721/plany-1885485390.html

украина

польша

румыния

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в мире, украина, польша, румыния, скотт риттер, владимир путин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин