https://ria.ru/20230722/ukraina-1885657774.html
"Этого невозможно избежать": разведчик вынес приговор Украине
"Этого невозможно избежать": разведчик вынес приговор Украине - РИА Новости, 22.07.2023
"Этого невозможно избежать": разведчик вынес приговор Украине
Украина потеряет часть своей территории в результате присоединения своих земель к Польше, Румынии и Венгрии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:32
2023-07-22T11:32
2023-07-22T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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румыния
скотт риттер
владимир путин
нато
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украина потеряет часть своей территории в результате присоединения своих земель к Польше, Румынии и Венгрии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Невозможно избежать того, что Польша придет и заберет часть Западной Украины. Это даст возможность Румынии присоединить некоторые территории. Венгрия сделает то же самое", — сказал офицер.Риттер также отметил, что раздел Украины приведет к конфликту внутри Европейского союза и НАТО."Польша является членом НАТО и Евросоюза. Если Польша начнет отбирать территории у Украины, это спровоцирует конфликт между поляками и остальной Европой. Европа начнет разваливаться", — прокомментировал он последствия.При этом Россия не будет препятствовать этому процессу, утверждает офицер.Накануне на совещании Совета безопасности Владимир Путин заявил, что Польша хочет вмешаться в конфликт на Украине. Он призвал Варшаву не забывать, что она получила значительные земли в результате усилий Советского Союза и позиции Сталина, а также поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать ее планы.
https://radiosputnik.ria.ru/20230721/pobeda-1885620144.html
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в мире, украина, польша, румыния, скотт риттер, владимир путин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Румыния, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин
"Этого невозможно избежать": разведчик вынес приговор Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Польша, Румыния и Венгрия получат украинские территории