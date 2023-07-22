В Киеве оценили последствия прекращения зерновой сделки для экспорта страны
Министр аграрной политики Украины Сольский: экспорт продовольствия упал на 30 процентов
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что объемы экспорта продовольствия с Украины сократились по меньшей мере на 30% после прекращения действия зерновой сделки.
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"Мы имеем намного меньший объем экспорта (зерна - ред.). Думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше", - заявил Сольский в интервью агентству Блумберг.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.