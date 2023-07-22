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США ответственны за удар ВСУ по журналистам, заявили в посольстве России - РИА Новости, 22.07.2023
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19:24 22.07.2023 (обновлено: 20:00 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/udar-1885724054.html
США ответственны за удар ВСУ по журналистам, заявили в посольстве России
США ответственны за удар ВСУ по журналистам, заявили в посольстве России - РИА Новости, 22.07.2023
США ответственны за удар ВСУ по журналистам, заявили в посольстве России
США ответственны за удар ВСУ по журналистам РФ кассетными боеприпасами, в результате которого погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, заявило посольство РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T19:24
2023-07-22T20:00
в мире
россия
ростислав журавлев
вооруженные силы украины
вашингтон (штат)
сша
умер военкор ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США ответственны за удар ВСУ по журналистам РФ кассетными боеприпасами, в результате которого погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, заявило посольство России в Вашингтоне."Американские чиновники заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать данные средства "избирательно и ответственно". Ничтожность этих слов очевидна всем. Применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: Вашингтон теряет контроль над своими марионетками. ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелейшего положения на фронте, что идут на самые изуверские деяния. Вытирают ноги о псевдообещания, данные заокеанским кукловодам. На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан", - говорится в распространенном комментарии посольства.Дипмиссия подчеркнула, что Журавлев погиб в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами. "Украинские радикалы применяют эти снаряды по городам и поселкам нашей страны, разрушая дома мирных жителей. Такое оружие Киев получает от Соединенных Штатов", - говорится в комментарии.Дипмиссия пожелала скорейшего выздоровления находившимся рядом с Журавлевым коллегам, получившим ранения, и выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента. "Посольство России в Вашингтоне выражает глубокие соболезнования родным и близким Журавлева. Ростислав Игоревич - настоящий герой нашего времени. Он бесстрашно освещал преступления киевских нацистов и многое сделал для того, чтобы мир узнал правду о невероятном зле, с которым борется Российская Федерация в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885716665.html
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россия
вашингтон (штат)
сша
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в мире, россия, ростислав журавлев, вооруженные силы украины, вашингтон (штат), сша, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
В мире, Россия, Ростислав Журавлев, Вооруженные силы Украины, Вашингтон (штат), США, Умер военкор Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
США ответственны за удар ВСУ по журналистам, заявили в посольстве России

Посольство России: США ответственны за удар ВСУ по российским журналистам

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США ответственны за удар ВСУ по журналистам РФ кассетными боеприпасами, в результате которого погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, заявило посольство России в Вашингтоне.
«
"Американские чиновники заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать данные средства "избирательно и ответственно". Ничтожность этих слов очевидна всем. Применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: Вашингтон теряет контроль над своими марионетками. ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелейшего положения на фронте, что идут на самые изуверские деяния. Вытирают ноги о псевдообещания, данные заокеанским кукловодам. На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан", - говорится в распространенном комментарии посольства.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА Россия сегодня
Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве
Вчера, 18:18
Дипмиссия подчеркнула, что Журавлев погиб в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами. "Украинские радикалы применяют эти снаряды по городам и поселкам нашей страны, разрушая дома мирных жителей. Такое оружие Киев получает от Соединенных Штатов", - говорится в комментарии.
Дипмиссия пожелала скорейшего выздоровления находившимся рядом с Журавлевым коллегам, получившим ранения, и выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента. "Посольство России в Вашингтоне выражает глубокие соболезнования родным и близким Журавлева. Ростислав Игоревич - настоящий герой нашего времени. Он бесстрашно освещал преступления киевских нацистов и многое сделал для того, чтобы мир узнал правду о невероятном зле, с которым борется Российская Федерация в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Вчера, 15:33
 
В миреРоссияРостислав ЖуравлевВооруженные силы УкраиныВашингтон (штат)СШАУмер военкор Ростислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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