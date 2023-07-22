https://ria.ru/20230722/udar-1885681045.html
ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости
ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости - РИА Новости, 22.07.2023
ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости
Украинские войска 22 июля 2023 года около 12 часов дня нанесли артиллерийский удар по группе журналистов РИА Новости и МИЦ "Известия", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:42
2023-07-22T14:42
2023-07-22T15:33
в мире
вооруженные силы украины
обстрел группы журналистов в зоне сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883968050_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b664987aaba942fbeae0414f4979c507.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска 22 июля 2023 года около 12 часов дня нанесли артиллерийский удар по группе журналистов РИА Новости и МИЦ "Известия", сообщили в Минобороны РФ. "22 июля 2023 года около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА "Новости", которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате удара украинских войск кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885678174.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883968050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ea80077668aefdf2776112be05a47de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, обстрел группы журналистов в зоне сво
В мире, Вооруженные силы Украины, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости
Минобороны: ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости