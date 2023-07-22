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ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости - РИА Новости, 22.07.2023
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14:42 22.07.2023 (обновлено: 15:33 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/udar-1885681045.html
ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости
ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости - РИА Новости, 22.07.2023
ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости
Украинские войска 22 июля 2023 года около 12 часов дня нанесли артиллерийский удар по группе журналистов РИА Новости и МИЦ "Известия", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:42
2023-07-22T15:33
в мире
вооруженные силы украины
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска 22 июля 2023 года около 12 часов дня нанесли артиллерийский удар по группе журналистов РИА Новости и МИЦ "Известия", сообщили в Минобороны РФ. "22 июля 2023 года около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА "Новости", которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате удара украинских войск кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885678174.html
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в мире, вооруженные силы украины, обстрел группы журналистов в зоне сво
В мире, Вооруженные силы Украины, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости

Минобороны: ВСУ 22 июля нанесли удар по группе журналистов РИА Новости

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска 22 июля 2023 года около 12 часов дня нанесли артиллерийский удар по группе журналистов РИА Новости и МИЦ "Известия", сообщили в Минобороны РФ.
"22 июля 2023 года около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА "Новости", которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате удара украинских войск кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.
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В миреВооруженные силы УкраиныОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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