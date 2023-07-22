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Минобороны рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове - РИА Новости, 22.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 22.07.2023 (обновлено: 14:43 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/udar-1885671098.html
Минобороны рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове
Минобороны рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове - РИА Новости, 22.07.2023
Минобороны рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове
Вооруженные силы уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:37
2023-07-22T14:43
специальная военная операция на украине
россия
львов
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вооруженные силы уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове, сообщило Минобороны.&quot;По подтвержденным данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников&quot;, — уточнили в ведомстве.Всего за время специальной военной операции российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины."Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины", — подчеркнули в военном ведомстве.Как заявляли в Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html
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россия, львов, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове

Минобороны: ракетный удар по Львову 6 июля уничтожил много наемников ВСУ из Польши и ФРГ

© AFP 2023 / YURIY DYACHYSHYNПредставители экстренных служб во Львове 6 июля 2023 года
Представители экстренных служб во Львове 6 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AFP 2023 / YURIY DYACHYSHYN
Представители экстренных служб во Львове 6 июля 2023 года
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вооруженные силы уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове, сообщило Минобороны.
«

"По подтвержденным данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников", — уточнили в ведомстве.

Всего за время специальной военной операции российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.
"Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины", — подчеркнули в военном ведомстве.
Как заявляли в Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛьвовУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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