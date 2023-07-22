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Удар в спину. В Китае увидели тревожную для Украины деталь в решении Путина - РИА Новости, 22.07.2023
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03:05 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/udar-1885631476.html
Удар в спину. В Китае увидели тревожную для Украины деталь в решении Путина
Удар в спину. В Китае увидели тревожную для Украины деталь в решении Путина - РИА Новости, 22.07.2023
Удар в спину. В Китае увидели тревожную для Украины деталь в решении Путина
Читатели китайского портала "Гуаньча" оценили реакцию восточноевропейских стран, пригрозивших перекрыть ввоз украинского зерна после решения России о выходе из... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T03:05
2023-07-22T03:05
в мире
украина
россия
польша
матеуш моравецкий
владимир путин
евросоюз
зерновая сделка
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" оценили реакцию восточноевропейских стран, пригрозивших перекрыть ввоз украинского зерна после решения России о выходе из зерновой сделки.Как говорится в опубликованной на портале статье, ситуация заставила пять восточноевропейских стран, включая Польшу, "отстраниться" от Киева. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что по итогам переговоров пять государств подписали совместную декларацию об одностороннем продлении запрета на ввоз украинского зерна.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Моравецкий: мы ударили вам в спину ради вашего же блага. Пять восточноевропейских стран преподали Украине кровавый урок: "Нет вечных друзей и вечных врагов, есть только вечные интересы!" – написал один из пользователей."Кричат о солидарности, но на самом деле думают всегда только о своих интересах", - отметил другой читатель."Мы поддерживали тебя, потому что это было хорошо для нас, теперь противостояние стало намного выгоднее. Не думай слишком много, это вредно, давай бороться за общую цель до последнего украинца!" – сыронизировал еще один комментатор."Украина должна хорошо это усвоить: надо быть только пушечным мясом ЕС и США, а когда речь заходит об их интересах, нужно отойти в сторонку", - заметил один из читателей."Бедный украинский народ получил грустного актера во главе страны! И теперь там разворачиваются одни трагические сценарии!" – посетовал другой пользователь."Когда-то Варшава говорила, что Украина и Польша сестры независимо от обстоятельств и границ. Что же изменилось?" – задался риторическим вопросом еще один комментатор."Лучшие друзья", - резюмировал один из читателей.Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Как отметил Владимир Путин, продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230720/polsha-1885361376.html
https://ria.ru/20230720/zerno-1885275695.html
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в мире, украина, россия, польша, матеуш моравецкий, владимир путин, евросоюз, зерновая сделка
В мире, Украина, Россия, Польша, Матеуш Моравецкий, Владимир Путин, Евросоюз, Зерновая сделка
Удар в спину. В Китае увидели тревожную для Украины деталь в решении Путина

Читатели "Гуаньча" назвали уроком для Украины планы Европы ограничить ввоз зерна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" оценили реакцию восточноевропейских стран, пригрозивших перекрыть ввоз украинского зерна после решения России о выходе из зерновой сделки.
Как говорится в опубликованной на портале статье, ситуация заставила пять восточноевропейских стран, включая Польшу, "отстраниться" от Киева. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что по итогам переговоров пять государств подписали совместную декларацию об одностороннем продлении запрета на ввоз украинского зерна.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Польша заявила, что поддержит Киев только в том, что выгодно Варшаве
20 июля, 19:57
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Моравецкий: мы ударили вам в спину ради вашего же блага. Пять восточноевропейских стран преподали Украине кровавый урок: "Нет вечных друзей и вечных врагов, есть только вечные интересы!" – написал один из пользователей.
"Кричат о солидарности, но на самом деле думают всегда только о своих интересах", - отметил другой читатель.
"Мы поддерживали тебя, потому что это было хорошо для нас, теперь противостояние стало намного выгоднее. Не думай слишком много, это вредно, давай бороться за общую цель до последнего украинца!" – сыронизировал еще один комментатор.
"Украина должна хорошо это усвоить: надо быть только пушечным мясом ЕС и США, а когда речь заходит об их интересах, нужно отойти в сторонку", - заметил один из читателей.
"Бедный украинский народ получил грустного актера во главе страны! И теперь там разворачиваются одни трагические сценарии!" – посетовал другой пользователь.
"Когда-то Варшава говорила, что Украина и Польша сестры независимо от обстоятельств и границ. Что же изменилось?" – задался риторическим вопросом еще один комментатор.
"Лучшие друзья", - резюмировал один из читателей.
Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Как отметил Владимир Путин, продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Киев раскритиковал Варшаву за нежелание ввозить украинское зерно
20 июля, 14:05
 
В миреУкраинаРоссияПольшаМатеуш МоравецкийВладимир ПутинЕвросоюзЗерновая сделка
 
 
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