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Депутат объяснил, когда дачные постройки нужно ставить на кадастровый учет - РИА Новости, 22.07.2023
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07:04 22.07.2023 (обновлено: 07:31 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/uchet-1885637173.html
Депутат объяснил, когда дачные постройки нужно ставить на кадастровый учет
Депутат объяснил, когда дачные постройки нужно ставить на кадастровый учет - РИА Новости, 22.07.2023
Депутат объяснил, когда дачные постройки нужно ставить на кадастровый учет
Депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что гражданам не надо ставить на учет все подряд конструкции... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T07:04
2023-07-22T07:31
россия
никита чаплин
бти
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что гражданам не надо ставить на учет все подряд конструкции на дачных участках, а также рассказал, в каких случаях постройку все-таки придется ставить на кадастровый учет.&quot;На кадастровый учет не надо ставить готовые и сборные объекты: бассейны, беседки, теплицы, навесы. Многие граждане, не разобравшись в правилах, очень стопорят работу служб, закидывая их заявлениями о регистрации бассейнов&quot;, - пояснил он РИА Новости.Депутат отметил, что граждан напугали штрафами и санкциями за неучтенные объекты. "Давайте разбираться: на учет ставятся только те хозяйственные постройки, которые имеют фундамент — связь объекта с землей: то есть объект нельзя просто перенести на другое место. Сама процедура регистрации несложная: надо обратиться в БТИ или пригласить профильного сотрудника кадастровой службы. Для вас подготовят техплан объекта и заверят", - рассказал он.После этого можно переходить к заполнению декларации. "Здесь отмечу, что если объект построен до 2001 года (то есть до момента введения в действие Земельного кодекса), тогда объект попадает под дачную амнистию и техплан гражданину не нужен. И последний шаг: надо обратиться в Росреестр или МФЦ для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности. Госпошлина составит две тысячи рублей и уже через неделю садовод получит готовую выписку из ЕГРН", - отметил Чаплин.
https://ria.ru/20230709/dacha-1883043662.html
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россия, никита чаплин, бти, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество
Россия, Никита Чаплин, БТИ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Общество
Депутат объяснил, когда дачные постройки нужно ставить на кадастровый учет

Депутат Чаплин: на кадастровый учет не надо ставить готовые и сборные дачные объекты

© iStock.com / tomazlРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© iStock.com / tomazl
Рабочий на стройке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что гражданам не надо ставить на учет все подряд конструкции на дачных участках, а также рассказал, в каких случаях постройку все-таки придется ставить на кадастровый учет.
«

"На кадастровый учет не надо ставить готовые и сборные объекты: бассейны, беседки, теплицы, навесы. Многие граждане, не разобравшись в правилах, очень стопорят работу служб, закидывая их заявлениями о регистрации бассейнов", - пояснил он РИА Новости.

Депутат отметил, что граждан напугали штрафами и санкциями за неучтенные объекты.
"Давайте разбираться: на учет ставятся только те хозяйственные постройки, которые имеют фундамент — связь объекта с землей: то есть объект нельзя просто перенести на другое место. Сама процедура регистрации несложная: надо обратиться в БТИ или пригласить профильного сотрудника кадастровой службы. Для вас подготовят техплан объекта и заверят", - рассказал он.
После этого можно переходить к заполнению декларации. "Здесь отмечу, что если объект построен до 2001 года (то есть до момента введения в действие Земельного кодекса), тогда объект попадает под дачную амнистию и техплан гражданину не нужен. И последний шаг: надо обратиться в Росреестр или МФЦ для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности. Госпошлина составит две тысячи рублей и уже через неделю садовод получит готовую выписку из ЕГРН", - отметил Чаплин.
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РоссияНикита ЧаплинБТИФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Общество
 
 
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