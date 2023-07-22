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Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений - РИА Новости, 22.07.2023
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08:49 22.07.2023 (обновлено: 09:47 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/ucheniya-1885642382.html
Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений
Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений - РИА Новости, 22.07.2023
Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений
Моряки ВМФ России и ВМС Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели во время учений, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T08:49
2023-07-22T09:47
россия
китай
японское море
безопасность
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Моряки ВМФ России и ВМС Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели во время учений, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "В ходе совместного военно-морского учения "Север. Взаимодействие — 2023" объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", — говорится в сообщении. Как уточнили во флоте, следуя в строю кильватера, российские корабли вели огонь по мишени на дистанции более пяти километров из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190 и Ак-100. Китайские моряки поражали цели из 130-миллиметровых корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-миллиметровых универсальных артустановок. Также корабли двух стран отработали задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки. С 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие — 2023".Москва и Пекин регулярно проводят совместные учения.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20230315/ucheniya-1858099633.html
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россия
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Совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Китая
Моряки ВМФ России и ВМС Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели во время учений, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "В ходе совместного военно-морского учения "Север. Взаимодействие — 2023" объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", — говорится в сообщении.
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россия, китай, японское море, безопасность
Россия, Китай, Японское море, Безопасность
Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений

Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу по морской цели в ходе учений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Моряки ВМФ России и ВМС Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели во время учений, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
"В ходе совместного военно-морского учения "Север. Взаимодействие — 2023" объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", — говорится в сообщении.
Как уточнили во флоте, следуя в строю кильватера, российские корабли вели огонь по мишени на дистанции более пяти километров из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190 и Ак-100. Китайские моряки поражали цели из 130-миллиметровых корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-миллиметровых универсальных артустановок.
Также корабли двух стран отработали задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки.
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С 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие — 2023".
Москва и Пекин регулярно проводят совместные учения.
В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
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