https://ria.ru/20230722/ucheniya-1885642382.html
Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений
Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений - РИА Новости, 22.07.2023
Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений
Моряки ВМФ России и ВМС Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели во время учений, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T08:49
2023-07-22T08:49
2023-07-22T09:47
россия
китай
японское море
безопасность
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Моряки ВМФ России и ВМС Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели во время учений, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "В ходе совместного военно-морского учения "Север. Взаимодействие — 2023" объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", — говорится в сообщении. Как уточнили во флоте, следуя в строю кильватера, российские корабли вели огонь по мишени на дистанции более пяти километров из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190 и Ак-100. Китайские моряки поражали цели из 130-миллиметровых корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-миллиметровых универсальных артустановок. Также корабли двух стран отработали задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки. С 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие — 2023".Москва и Пекин регулярно проводят совместные учения.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20230315/ucheniya-1858099633.html
https://ria.ru/20230721/ucheniya-1885461814.html
россия
китай
японское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Китая
Моряки ВМФ России и ВМС Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели во время учений, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
"В ходе совместного военно-морского учения "Север. Взаимодействие — 2023" объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", — говорится в сообщении.
2023-07-22T08:49
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PT2M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, японское море, безопасность
Россия, Китай, Японское море, Безопасность
Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений
Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу по морской цели в ходе учений
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Моряки ВМФ России и ВМС Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели во время учений, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
"В ходе совместного военно-морского учения "Север. Взаимодействие — 2023" объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", — говорится в сообщении.
Как уточнили во флоте, следуя в строю кильватера, российские корабли вели огонь по мишени на дистанции более пяти километров из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190 и Ак-100. Китайские моряки поражали цели из 130-миллиметровых корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-миллиметровых универсальных артустановок.
Также корабли двух стран отработали задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки.
В Аравийском море стартовали учения России, Китая и Ирана
С 20 по 23 июля в акватории Японского моря
проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие — 2023".
Москва
и Пекин
регулярно проводят совместные учения.
В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК
готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
Минобороны Китая назвало цель морских учений с Россией в Японском море