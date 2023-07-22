Рейтинг@Mail.ru
С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали туристов - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:47 22.07.2023 (обновлено: 21:51 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/turisty-1885741766.html
С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали туристов
С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали туристов - РИА Новости, 22.07.2023
С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали туристов
На Родосе эвакуация всех гостиниц, которым угрожали пожары, прошла без проблем в безопасные места, более двух тысяч человек были вывезены морем, сообщил... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T21:47
2023-07-22T21:51
родос
греция
аттика
в мире
новости - туризм
туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885648823_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89e5b50e785f52b85b731bf515a5654f.jpg
АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. На Родосе эвакуация всех гостиниц, которым угрожали пожары, прошла без проблем в безопасные места, более двух тысяч человек были вывезены морем, сообщил заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос на брифинге в субботу вечером. На Родосе со вторника бушуют сильные лесные пожары, в субботу огонь добрался до трёх гостиниц в селении Киотари. Из этих и ряда других гостиниц были эвакуированы туристы. Артопиос сообщил, что огонь дошёл до прибрежного района Киотари. "По этой причине по номеру 112 отдали приказ об эвакуации жителей Асклипио и Киотари. Эвакуация всех гостиниц прошла без проблем в безопасные места, и, по оценкам, более двух тысяч человек были спасены морем. Превентивные эвакуации, проведенные сегодня на Родосе, касаются менее десяти процентов туристических объектов острова", - сообщил представитель пожарной службы. По его словам, власти позаботились о размещении тех, кого пришлось вывезти из пострадавших от огня районов, для размещения предоставлено пассажирское судно Blue Star. Артопиос сказал, новая волна жары создает опасные условия для возникновения и распространения пожаров, в воскресенье чрезвычайно высокая опасность пожаров прогнозируется в Аттике, на Эвбее, в Ларисе, Арголиде, Коринфии, Мессинии, других районах Пелопоннесе, на Родосе, на остальной территории страны риск пожаров остается очень высоким.
https://ria.ru/20230708/greece-1882953932.html
https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html
родос
греция
аттика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885648823_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a4ea2e96e97fd8ea59c54df921b1463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
родос, греция, аттика, в мире, новости - туризм, туризм
Родос, Греция, Аттика, В мире, Новости - Туризм, Туризм, Туризм
С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали туристов

С греческого острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч туристов

© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIЛесной пожар в Греции
Лесной пожар в Греции - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
Лесной пожар в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. На Родосе эвакуация всех гостиниц, которым угрожали пожары, прошла без проблем в безопасные места, более двух тысяч человек были вывезены морем, сообщил заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос на брифинге в субботу вечером.
На Родосе со вторника бушуют сильные лесные пожары, в субботу огонь добрался до трёх гостиниц в селении Киотари. Из этих и ряда других гостиниц были эвакуированы туристы.
Артопиос сообщил, что огонь дошёл до прибрежного района Киотари.
«
"По этой причине по номеру 112 отдали приказ об эвакуации жителей Асклипио и Киотари. Эвакуация всех гостиниц прошла без проблем в безопасные места, и, по оценкам, более двух тысяч человек были спасены морем. Превентивные эвакуации, проведенные сегодня на Родосе, касаются менее десяти процентов туристических объектов острова", - сообщил представитель пожарной службы.
Тушение природного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон
8 июля, 12:15
По его словам, власти позаботились о размещении тех, кого пришлось вывезти из пострадавших от огня районов, для размещения предоставлено пассажирское судно Blue Star.
Артопиос сказал, новая волна жары создает опасные условия для возникновения и распространения пожаров, в воскресенье чрезвычайно высокая опасность пожаров прогнозируется в Аттике, на Эвбее, в Ларисе, Арголиде, Коринфии, Мессинии, других районах Пелопоннесе, на Родосе, на остальной территории страны риск пожаров остается очень высоким.
Мужчина обливает лицо холодной водой, чтобы остыть - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Погибнут десятки тысяч. Смертельное природное явление накрыло США и Европу
Вчера, 08:00
 
ТуризмРодосГрецияАттикаВ миреНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала