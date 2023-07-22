С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали туристов
С греческого острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч туристов
Лесной пожар в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. На Родосе эвакуация всех гостиниц, которым угрожали пожары, прошла без проблем в безопасные места, более двух тысяч человек были вывезены морем, сообщил заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос на брифинге в субботу вечером.
На Родосе со вторника бушуют сильные лесные пожары, в субботу огонь добрался до трёх гостиниц в селении Киотари. Из этих и ряда других гостиниц были эвакуированы туристы.
Артопиос сообщил, что огонь дошёл до прибрежного района Киотари.
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"По этой причине по номеру 112 отдали приказ об эвакуации жителей Асклипио и Киотари. Эвакуация всех гостиниц прошла без проблем в безопасные места, и, по оценкам, более двух тысяч человек были спасены морем. Превентивные эвакуации, проведенные сегодня на Родосе, касаются менее десяти процентов туристических объектов острова", - сообщил представитель пожарной службы.
По его словам, власти позаботились о размещении тех, кого пришлось вывезти из пострадавших от огня районов, для размещения предоставлено пассажирское судно Blue Star.
Артопиос сказал, новая волна жары создает опасные условия для возникновения и распространения пожаров, в воскресенье чрезвычайно высокая опасность пожаров прогнозируется в Аттике, на Эвбее, в Ларисе, Арголиде, Коринфии, Мессинии, других районах Пелопоннесе, на Родосе, на остальной территории страны риск пожаров остается очень высоким.