https://ria.ru/20230722/turisty-1885741766.html

С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали туристов

С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали туристов - РИА Новости, 22.07.2023

С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали туристов

На Родосе эвакуация всех гостиниц, которым угрожали пожары, прошла без проблем в безопасные места, более двух тысяч человек были вывезены морем, сообщил... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T21:47

2023-07-22T21:47

2023-07-22T21:51

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АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. На Родосе эвакуация всех гостиниц, которым угрожали пожары, прошла без проблем в безопасные места, более двух тысяч человек были вывезены морем, сообщил заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос на брифинге в субботу вечером. На Родосе со вторника бушуют сильные лесные пожары, в субботу огонь добрался до трёх гостиниц в селении Киотари. Из этих и ряда других гостиниц были эвакуированы туристы. Артопиос сообщил, что огонь дошёл до прибрежного района Киотари. "По этой причине по номеру 112 отдали приказ об эвакуации жителей Асклипио и Киотари. Эвакуация всех гостиниц прошла без проблем в безопасные места, и, по оценкам, более двух тысяч человек были спасены морем. Превентивные эвакуации, проведенные сегодня на Родосе, касаются менее десяти процентов туристических объектов острова", - сообщил представитель пожарной службы. По его словам, власти позаботились о размещении тех, кого пришлось вывезти из пострадавших от огня районов, для размещения предоставлено пассажирское судно Blue Star. Артопиос сказал, новая волна жары создает опасные условия для возникновения и распространения пожаров, в воскресенье чрезвычайно высокая опасность пожаров прогнозируется в Аттике, на Эвбее, в Ларисе, Арголиде, Коринфии, Мессинии, других районах Пелопоннесе, на Родосе, на остальной территории страны риск пожаров остается очень высоким.

https://ria.ru/20230708/greece-1882953932.html

https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

родос, греция, аттика, в мире, новости - туризм, туризм