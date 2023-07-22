https://ria.ru/20230722/tts-1885722627.html

Следователи изымают документацию по ТЦ "Времена года"

Следователи изымают документацию по ТЦ "Времена года" - РИА Новости, 22.07.2023

Следователи изымают документацию по ТЦ "Времена года"

Следователи изымают техническую документацию по торговому центру "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве после ЧП с прорывом трубы и гибелью четырех... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T19:11

2023-07-22T19:11

2023-07-22T19:16

происшествия

кутузовский проспект

следственный комитет россии (ск рф)

москва

сергей собянин

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следователи изымают техническую документацию по торговому центру "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве после ЧП с прорывом трубы и гибелью четырех человек, устанавливаются ответственные за эксплуатацию здания, сообщается в телеграм-канале столичного СК.В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек госпитализированы."Следователями столичного Следственного комитета изымается техническая документация. В рамках уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания", - говорится в сообщении.Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном "Глобус гурмэ".

https://ria.ru/20230722/truba-1885717563.html

https://ria.ru/20230722/avariya-1885713514.html

кутузовский проспект

москва

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происшествия, кутузовский проспект, следственный комитет россии (ск рф), москва, сергей собянин, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв трубы в тц "времена года" в москве