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В ТЦ "Времена года" выясняют причины прорыва трубы - РИА Новости, 22.07.2023
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19:39 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/truba-1885726879.html
В ТЦ "Времена года" выясняют причины прорыва трубы
В ТЦ "Времена года" выясняют причины прорыва трубы - РИА Новости, 22.07.2023
В ТЦ "Времена года" выясняют причины прорыва трубы
Руководство торгового центра "Времена года" выясняет причины ЧП по прорыву трубы, говорится в заявлении СЕО галерей ТЦ Лилит Адибекян в телеграм-канале. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T19:39
2023-07-22T19:39
происшествия
москва
людмила нефедова
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
сергей собянин
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 22 июл – РИА Недвижимость. Руководство торгового центра "Времена года" выясняет причины ЧП по прорыву трубы, говорится в заявлении СЕО галерей ТЦ Лилит Адибекян в телеграм-канале. Трагедия в торговом центре "Времена года" на западе Москвы унесла в субботу, 22 июля, жизни четырех человек. Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила информацию о четырех погибших. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что причиной аварии стал прорыв трубы с горячей водой. По факту гибели четырех человек в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель. "Сегодня в гастрономе "Глобус Гурмэ", расположенном на первом этаже торгового центра Галереи "Времена Года" произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения. От лица торгового центра мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается своевременная медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются", - говорится в телеграм-канале ТЦ. Также в заявлении указывается, что ТЦ продолжает оказывать максимальное содействие экстренным службам.
https://ria.ru/20230722/avariya-1885713514.html
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происшествия, москва, людмила нефедова, прорыв трубы в тц "времена года" в москве, сергей собянин, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, Людмила Нефедова, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве, Сергей Собянин, Коммерческая недвижимость
В ТЦ "Времена года" выясняют причины прорыва трубы

Руководство торгового центра "Времена года" выясняет причины ЧП по прорыву трубы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте
Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Недвижимость. Руководство торгового центра "Времена года" выясняет причины ЧП по прорыву трубы, говорится в заявлении СЕО галерей ТЦ Лилит Адибекян в телеграм-канале.
Трагедия в торговом центре "Времена года" на западе Москвы унесла в субботу, 22 июля, жизни четырех человек. Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила информацию о четырех погибших. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что причиной аварии стал прорыв трубы с горячей водой. По факту гибели четырех человек в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель.
Автомобили экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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Вчера, 18:38
"Сегодня в гастрономе "Глобус Гурмэ", расположенном на первом этаже торгового центра Галереи "Времена Года" произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения. От лица торгового центра мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается своевременная медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются", - говорится в телеграм-канале ТЦ.
Также в заявлении указывается, что ТЦ продолжает оказывать максимальное содействие экстренным службам.
Машины скорой медицинской помощи около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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ПроисшествияМоскваЛюдмила НефедоваПрорыв трубы в ТЦ "Времена года" в МосквеСергей СобянинКоммерческая недвижимость
 
 
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