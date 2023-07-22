https://ria.ru/20230722/truba-1885726879.html

В ТЦ "Времена года" выясняют причины прорыва трубы

В ТЦ "Времена года" выясняют причины прорыва трубы - РИА Новости, 22.07.2023

В ТЦ "Времена года" выясняют причины прорыва трубы

Руководство торгового центра "Времена года" выясняет причины ЧП по прорыву трубы, говорится в заявлении СЕО галерей ТЦ Лилит Адибекян в телеграм-канале. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T19:39

2023-07-22T19:39

2023-07-22T19:39

происшествия

москва

людмила нефедова

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

сергей собянин

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 22 июл – РИА Недвижимость. Руководство торгового центра "Времена года" выясняет причины ЧП по прорыву трубы, говорится в заявлении СЕО галерей ТЦ Лилит Адибекян в телеграм-канале. Трагедия в торговом центре "Времена года" на западе Москвы унесла в субботу, 22 июля, жизни четырех человек. Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила информацию о четырех погибших. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что причиной аварии стал прорыв трубы с горячей водой. По факту гибели четырех человек в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель. "Сегодня в гастрономе "Глобус Гурмэ", расположенном на первом этаже торгового центра Галереи "Времена Года" произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения. От лица торгового центра мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается своевременная медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются", - говорится в телеграм-канале ТЦ. Также в заявлении указывается, что ТЦ продолжает оказывать максимальное содействие экстренным службам.

https://ria.ru/20230722/avariya-1885713514.html

https://ria.ru/20230722/truba-1885717563.html

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