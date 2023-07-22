https://ria.ru/20230722/truba-1885717563.html

Все погибшие при прорыве трубы в ТЦ "Времена года" — женщины

Все погибшие при прорыве трубы в ТЦ "Времена года" — женщины - РИА Новости, 22.07.2023

Все погибшие при прорыве трубы в ТЦ "Времена года" — женщины

Четверо погибших при прорыве трубы в торговом центре "Времена года" в Москве - женщины, заявила журналистам пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T18:30

2023-07-22T18:30

2023-07-22T18:30

происшествия

москва

людмила нефедова

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Четверо погибших при прорыве трубы в торговом центре "Времена года" в Москве - женщины, заявила журналистам пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова. В субботу в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, известно о четырех погибших. "В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Установление всех причин и обстоятельств произошедшего контролируется. В настоящее время мы располагаем данными о четырех погибших, женщины", - сказала Нефедова.

https://ria.ru/20230722/tts-1885713241.html

москва

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