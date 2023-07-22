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Все погибшие при прорыве трубы в ТЦ "Времена года" — женщины
Все погибшие при прорыве трубы в ТЦ "Времена года" — женщины - РИА Новости, 22.07.2023
Все погибшие при прорыве трубы в ТЦ "Времена года" — женщины
Четверо погибших при прорыве трубы в торговом центре "Времена года" в Москве - женщины, заявила журналистам пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T18:30
2023-07-22T18:30
2023-07-22T18:30
происшествия
москва
людмила нефедова
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Четверо погибших при прорыве трубы в торговом центре "Времена года" в Москве - женщины, заявила журналистам пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова. В субботу в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, известно о четырех погибших. "В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Установление всех причин и обстоятельств произошедшего контролируется. В настоящее время мы располагаем данными о четырех погибших, женщины", - сказала Нефедова.
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Происшествия, Москва, Людмила Нефедова, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Все погибшие при прорыве трубы в ТЦ "Времена года" — женщины
Нефедова: все четверо погибших при прорыве трубы в столичном ТЦ "Времена года" — женщины