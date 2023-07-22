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Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги - РИА Новости, 22.07.2023
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00:41 22.07.2023 (обновлено: 08:41 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/trevoga-1885626680.html
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги - РИА Новости, 22.07.2023
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T00:41
2023-07-22T08:41
олег крючков
марат хуснуллин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги."Алгоритмы действий, если вы на Крымском мосту и объявлен сигнал тревоги", — написал Крючков, сопроводив публикацию слайдами.Если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место. Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место.При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать в интернет. Сигнал о возобновлении движения по мосту поступит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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олег крючков, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), россия, киев, украина
Олег Крючков, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Киев, Украина
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги

Советник Аксенова Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
"Алгоритмы действий, если вы на Крымском мосту и объявлен сигнал тревоги", — написал Крючков, сопроводив публикацию слайдами.
Если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место. Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место.
При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать в интернет. Сигнал о возобновлении движения по мосту поступит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".
В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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Олег КрючковМарат ХуснуллинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКиевУкраина
 
 
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