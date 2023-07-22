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День работника торговли в России

День работника торговли в России - РИА Новости, 22.07.2023

День работника торговли в России

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2023 году праздник... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T03:00

2023-07-22T03:00

2023-07-22T03:00

справки

россия

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День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2023 году праздник отмечается 22 июля.Профессиональный праздник работников, занятых в торговле, впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года "Об установлении ежегодного праздника "Дня работника торговли", которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в единый праздник и стал отмечаться в третье воскресенье марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. При этом не только отдельные торговые организации, но и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник "по старинке" – в четвертое воскресенье июля. В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.Торговля является одним из самых мощных факторов экономического роста. Отрасль выступает основным работодателем и одним из ключевых доноров ВВП и налоговых поступлений. Кроме того, торговые сети являются фактором, обеспечивающим важнейший элемент продовольственной безопасности – экономическую и физическую доступность населению продовольственных и непродовольственных товаров. По данным Росстата на 2022 год, за счет отрасли торговли обеспечивается 12,4% ВВП России. По данным Росстата, на конец 2022 года в России было 853 тысячи магазинов площадью 131 миллион квадратных метров. Больше всего магазинов находится в Центральном (40,6 миллионов квадратных метров), Приволжском (29 миллионов квадратных метров) и Сибирском (15,6 миллионов квадратных метров) федеральных округах. Из регионов лидируют Москва и Подмосковье (10 и 12,7 миллионов квадратных метров соответственно), Краснодарский край, Татарстан. Всего в России около 1,4 миллиона организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. В 2022 году оборот розничной торговли снизился на 6,7% по сравнению с показателем за 2021 год и составил 42 512,5 миллиарда рублей. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями сократился на 1,5% к 2021 году и составил 21,032 триллиона рублей. В свою очередь, оборот непродовольственной розницы упал на 11,1% – до 21,481 триллиона рублей.Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в 2022 году составила 49,5%, непродовольственных товаров – 50,5%. В первом квартале 2023 года оборот розничной торговли снизился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил чуть более 10,37 триллионов рублей. При этом в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) увеличился – если в марте 2022 года он составлял 47,5%, то в марте 2023 года – уже 49,5%. Доля непродовольственных товаров снизилась с 52,5% до 50,5%. Доля розничных рынков и ярмарок в общем обороте за год увеличилась с 4,1% до 4,3%. При этом оборот снизился только на 2,4%.В марте 2023 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с мартом 2022 года в сопоставимых ценах на 14,8%. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 10,2% против 8,4% в марте 2022 года. В структуре продаж наиболее крупных интернет-магазинов (с общей долей 41,9%) преобладала мужская, женская и детская одежда (16,1%), обувь (6,8%), игры и игрушки (3,6%), бытовые электротовары (2,4%), компьютеры (1,6%). Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно она является первым ("стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей.Малые торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей.Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов. В 2022 году розничная торговля в России столкнулась с задачей сохранить ассортимент товаров повседневного спроса. На фоне санкций почти половина международных поставщиков (48%) сообщили о приостановке деятельности в стране, треть – приостановили работу частично и только 9% продолжили работу в прежнем режиме. В результате торговым сетям пришлось в ускоренном режиме обновлять ассортиментную матрицу.С начала года с полок магазинов ушли более 14,5 тысяч товарных позиций, однако за это же время в ассортимент ввели почти 14 тысяч новых. В итоге общее сокращение ассортимента в торговых сетях оценивается в среднем в 2%. Дефицита ни в одной из категорий нет. Однако ритейлеры активно привлекают поставщиков.Доля отечественных производителей в ассортименте торговых сетей – членов Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) составляет почти 90%. Согласно опросу NielsenIQ, потребители поддерживают этот тренд и хотят видеть в торговых точках больше местных продуктов и больше собственных торговых марок (СТМ).Одна из стратегий повышения отечественных поставок в торговые сети – развитие выпуска товаров под собственными торговыми марками. За последний год доля СТМ в товарообороте продовольственных сетей выросла более чем на 5 процентных пунктов и достигла 20%. В целях развития торговли в России был разработан проект "Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года". Его целью является формирование комфортной среды для граждан, производителей товаров и субъектов торговой деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста любых форм предпринимательской активности. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия