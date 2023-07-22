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Спецоперация, 22 июля: Киев атаковал кассетными снарядами журналистов - РИА Новости, 22.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 22.07.2023 (обновлено: 22:48 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/spetsoperatsiya-1885744154.html
Спецоперация, 22 июля: Киев атаковал кассетными снарядами журналистов
Спецоперация, 22 июля: Киев атаковал кассетными снарядами журналистов - РИА Новости, 22.07.2023
Спецоперация, 22 июля: Киев атаковал кассетными снарядами журналистов
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО, фотокорреспондент Константин Михальчевский получил ранения, сообщил в субботу... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T22:24
2023-07-22T22:48
специальная военная операция на украине
справки
кировский район
ростислав журавлев
алексей кулемзин (донецк)
нато
сергей аксенов (политик)
запорожская область
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО, фотокорреспондент Константин Михальчевский получил ранения, сообщил в субботу корреспондент агентства. По данным Минобороны России, под удар кассетными боеприпасами также попали журналисты "Известий", в результате обстрела несколько журналистов получили ранения различной степени. В оборонном ведомстве добавили, что Журавлев скончался во время эвакуации от ранений, полученных от украинского кассетного боеприпаса. Ход операцииВ Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников в академии во Львове. В ведомстве отметили, что ВС РФ за время спецоперации уничтожили почти 5 тысяч иностранных боевиков. По данным Минобороны России, ВС РФ будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на Украине. В Минобороны РФ указали, что группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила семь атак украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожила до 170 украинских боевиков и 16 единиц техники. На херсонском направлении, сообщили в Минобороны, российские войска уничтожили более 30 украинских боевиков, две бронемашины и две гаубицы. Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черниговской области, а также склад авиатоплива на авиабазе "Канатово" в Кировоградской области. В ведомстве заявили, что российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили до 110 украинских боевиков, две бронемашины и две гаубицы. Помимо этого, группировка войск ВС РФ "Восток" отбила три атаки украинских войск на южнодонецком направлении, уничтожила до 190 украинских боевиков и 13 единиц техники на южнодонецком и запорожском направлениях, а также пресекла деятельность двух групп диверсантов. В Минобороны России добавили, что ВС РФ отразили 14 атак войск Украины на донецком направлении, уничтожено более 280 боевиков противника. В ведомстве подчеркнули, что российская ПВО перехватила 15 ракет РСЗО HIMARS, три ракеты HARM и одну Storm Shadow. Начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов сообщил РИА Новости, что авиация группировки войск "Восток" поразила более 10 мест скопления противника на запорожском направлении. Обстановка в регионахГлава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале, что противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма. Он добавил, что детонация на складе боеприпасов произошла из-за атаки беспилотника в Крыму, пострадавших, по предварительным данным, нет. Мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале, что мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Корреспондент РИА Новости сообщил, что женщина погибла в Кировском районе Донецка при обстреле из реактивной системы залпового огня, предположительно, производства стран-членов блока НАТО. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что наступление украинских войск на ореховском участке фронта в Запорожской области отбито. Обстановка в МосквеОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Она добавила, что все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885672139.html
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кировский район
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донецк
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справки, кировский район, ростислав журавлев, алексей кулемзин (донецк), нато, сергей аксенов (политик), запорожская область, донецк, обстрел группы журналистов в зоне сво, умер военкор ростислав журавлев
Специальная военная операция на Украине, Справки, Кировский район, Ростислав Журавлев, Алексей Кулемзин (Донецк), НАТО, Сергей Аксенов (политик), Запорожская область, Донецк, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Умер военкор Ростислав Журавлев
Спецоперация, 22 июля: Киев атаковал кассетными снарядами журналистов

Минобороны: Киев атаковал кассетными снарядами журналистов в зоне СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО, фотокорреспондент Константин Михальчевский получил ранения, сообщил в субботу корреспондент агентства.
По данным Минобороны России, под удар кассетными боеприпасами также попали журналисты "Известий", в результате обстрела несколько журналистов получили ранения различной степени.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Вчера, 13:46
В оборонном ведомстве добавили, что Журавлев скончался во время эвакуации от ранений, полученных от украинского кассетного боеприпаса.

Ход операции

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников в академии во Львове. В ведомстве отметили, что ВС РФ за время спецоперации уничтожили почти 5 тысяч иностранных боевиков. По данным Минобороны России, ВС РФ будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на Украине.
В Минобороны РФ указали, что группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила семь атак украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожила до 170 украинских боевиков и 16 единиц техники.
На херсонском направлении, сообщили в Минобороны, российские войска уничтожили более 30 украинских боевиков, две бронемашины и две гаубицы. Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черниговской области, а также склад авиатоплива на авиабазе "Канатово" в Кировоградской области.
Минобороны об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников
Вчера, 14:03
В ведомстве заявили, что российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили до 110 украинских боевиков, две бронемашины и две гаубицы. Помимо этого, группировка войск ВС РФ "Восток" отбила три атаки украинских войск на южнодонецком направлении, уничтожила до 190 украинских боевиков и 13 единиц техники на южнодонецком и запорожском направлениях, а также пресекла деятельность двух групп диверсантов.
В Минобороны России добавили, что ВС РФ отразили 14 атак войск Украины на донецком направлении, уничтожено более 280 боевиков противника. В ведомстве подчеркнули, что российская ПВО перехватила 15 ракет РСЗО HIMARS, три ракеты HARM и одну Storm Shadow.
Начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов сообщил РИА Новости, что авиация группировки войск "Восток" поразила более 10 мест скопления противника на запорожском направлении.
Уничтожение командного пункта ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Российские бойцы показали кадры уничтожения командного пункта ВСУ
Вчера, 22:04

Обстановка в регионах

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале, что противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма. Он добавил, что детонация на складе боеприпасов произошла из-за атаки беспилотника в Крыму, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале, что мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что женщина погибла в Кировском районе Донецка при обстреле из реактивной системы залпового огня, предположительно, производства стран-членов блока НАТО.
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что наступление украинских войск на ореховском участке фронта в Запорожской области отбито.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Медпомощь оказали 12 жителям Крыма после атаки беспилотника
Вчера, 21:41

Обстановка в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Она добавила, что все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА Россия сегодня
Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве
Вчера, 18:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСправкиКировский районРостислав ЖуравлевАлексей Кулемзин (Донецк)НАТОСергей Аксенов (политик)Запорожская областьДонецкОбстрел группы журналистов в зоне СВОУмер военкор Ростислав Журавлев
 
 
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